En Pocas Palabras 2: Vuelve la serie que explica en minutos los fenómenos más complejos

Jim_Jones Netflix OK

En Pocas Palabras (Explained, en inglés) es de esas series que no llaman demasiado la atención, que incluso pasan inadvertidas, pero que son bien comentadas y útiles.

Ahora que llega su temporada 2 a Netflix tienes la excusa perfecta para darle un vistazo a esta producción que, en 15 o 20 minutos, te explica complejos fenómenos político/sociales que ocurren en todo el mundo.

En su primer ciclo, una veintena de episodios ya nos informaron adecuadamente de situaciones como el por qué las mujeres ganan menos, por qué las dietas fallan, en qué consiste la crisis mundial del agua e, incluso, qué es el K-Pop o los e-sports.

A contar de ahora, cada semana debutará un nuevo capítulo. ¿El primero? Uno de 25 minutos sobre los cultos, en qué consisten, cómo operan sus líderes y cómo estos han llevado incluso a suicidios masivos y asesinatos múltiples.

Como la secta de Jim Jones (foto principal), un pastor carismático y autoritario que indujo la muerte de miles de personas (incluidos niños) en Guyana, en 1978.

Luego se anuncian otros igual de interesantes, como uno que explica qué hay en las mentes de los animales u otro que pregunta por qué en la actualidad hay más multimillonarios que antes.

Voces conocidas

series netflix 2019 la-tercera

Muñeca Rusa | Netflix

Lo más entretenido es que cada episodio es narrado por alguna figura y en esta nueva temporada algunas de las que se mencionan son la ganadora del Oscar Hilary Swank, la estrella de Netflix Natasha Lyone (Muñeca Rusa, Orange Is The New Black), en la foto, y el excéntrico cineasta John Waters.

Si bien En Pocas Palabras peca de cierta superficialidad (obvio, nada se puede explicar en profundad en unos pocos minutos) y de una hemorragia de datos difíciles de captar y procesar, es una serie muy útil para obtener rápidamente y de una forma entretenida un barniz acerca de los temas que más interesan e intrigan a los ciudadanos del mundo.

Cuando escasea el tiempo para leerse grandes tratados sobre algún tema, ésta es una buena y didáctica ayuda al menos para saber dónde estamos parados.

Ver aquí En Pocas Palabras