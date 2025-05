En su primer capítulo especial Euphoria te volverá a romper el corazón

Euphoria 3 ok

El último episodio de la primera temporada de Euphoria, terminó con una escena musical, con Rue (Zendaya) alzada en el aire por cientos de manos mientras suena la icónica All four us, la canción de Labrinth donde ella está como voz invitada.

Ese mismo tema ahora se escucha en los primeros segundos del primero de los dos capítulos especiales de la aplaudida serie de HBO, los que serán una especie de puente entre la temporada uno y la dos.

La segunda entrega se estaba grabando, pero todo se detuvo por la pandemia. Para consuelo de su seguidores, su director, Sam Levinson, anunció el estreno de dos episodios antes de que llegue la nueva temporada.

El primero de esos capítulos ya se puede ver, porque tuvo un preestreno en HBO Max y también en la plataforma HBO GO.

Trouble dont last always es el nombre de este episodio, el esperado regreso de esta producción que debutó el año pasado con el retrato a un grupo de adolescentes rotos por dentro, atrapados en una espiral de adicciones, sexo, traumas y violencia.

Y todo narrado por Rue, la joven que sobrevivió a una sobredosis y que en medio de su lucha contra la adicción conoce a Jules (Hunter Schafer), una chica trans de quien se enamora y que cambia por completo su vida.

De hecho, la primera temporada de Euphoria termina con Jules tomando un tren y Rue, destrozada, volviendo a recaer en las drogas.

Los problemas no duran para siempre

Olvídate del del glamour del maquillaje con glitter, de esos poéticos paseos en bicicleta o de las escenas de sexo que causaron polémica en la primera temporada.

Nada de eso hay en este capítulo especial, que sucede la noche de Navidad y que protogonizan Rue y Ali (Colman Domingo), el ex adicto que la adolescente conoció en una reunión de narcóticos anónimos.

Son 50 minutos de una conversación entre ambos en el Frank's Restaurant, en la que reflexionan sobre las adicciones, la depresión, la ansiedad, la dependencia y la vida misma.

Sin aspavientos, a Levinson le basta solo esa charla para conseguir un nivel de intensidad emocional que de seguro te va a romper el corazón.

Sí, la vida de Rue está jodida, pero una vez más su director deja abierta una rendija por donde se logra colar la luz. Como asegura Miss Marsha, otro de los personajes que aparece en el episodio, los problemas no duran para siempre.

Y Zendaya vuelva a recordar porque este año se llevó, merecidamente, el Emmy a mejor actriz en una serie dramática.

Este primer capítulo especial de Euphoria lo podrás ver en HBO el domingo 6 de diciembre, a las 11 PM de Chile.

Del segundo ya se saben detalles: estará dedicado a Jules y se estrenará el 24 de enero por HBO Max.

