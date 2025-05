En su salsa: el festival gastronómico gratuito que le pondrá sabor a San Pedro de Atacama

¿Conoces En su salsa? Es el festival gastronómico más importante delNorte de Chile y el que este verano 2022 está de vuelta con todo su sabor.

Esta versión llegará hasta San Pedro de Atacama, donde lo podrás disfrutar el sábado 14 de enero y con la gracia de contar con entrada gratuita.

En-su-salsa-feria-listo-.jpg la-tercera

Foto: Festival En su salsa

Solo tienes que ir hasta la plaza de la ciudad nortina, donde desde el mediodía y hasta cerca de las 10 PM encontrarás con distintos stands de comida de los restaurantes de San Pedro ofreciendo sus preparaciones, varias con ingredientes típicos de la región.

Además, habrá una muestra de cocina de pueblos originarios, junto con un bazar artesanía y productos de la zona.

Clases con los chefs del momento

Gustavo-Sáez-ok.jpg la-tercera

Foto: Gustavo Sáez

También con un escenario, con María Jimena Pereyra a cargo de la conducción, y donde se darán distintas clases de cocina con reconocidos chefs y a las que te podrás sumar gratis.

Como la de pastelería que dará a las 2.30 PM Gustavo Sáez (foto superior), el mismo que ganó el título de Best Pastry Chef en 2016 por The World’s 50 Best Restaurants y campeón latinoamericano de la Copa del Mundo de Pastelería en 2018.

O la de Javier Avilés, el chef detrás de la Pulpería Santa Elvira, en el barrio Matta Sur, que comenzará a las 6 PM.

No te pierdas las 8 PM la clase de Carolina Bazán (foto principal), la premiada chef detrás de Ambrosía y Ambrosía Bistró y que es parte del programa de CHV El discípulo del chef.

Además, En tu salsa tendrá música en vivo, con artistas como el cantautor Nano Stern, quien se subirá al mismo escenario a las 9 PM.

Puedes ver más detalles del festival en su página web o en el Instagram @lachimba.antofagasta

El evento cuenta con el auspicio de Antofagasta Minerals, la colaboración de CCU, la Municipalidad de San Pedro de Atacama, FIA y la Seremi de Agricultura.