Entradas Lollapalooza 2024: revisa los precios de pases para el festival

¿Todavía no tienes entradas Lollapalooza 2024? Quizás te darán ganas de comprar al darte cuenta de que te esperan tres días recargados de música.

Y es que este fin de semana se realiza la nueva versión en Chile del esperado festival, que desde hace algunos años tiene com sede el Parque Cerrillos.

Pulmón verde de Santiago al que aterrizará una vez más este viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de marzo.

Ahí, habrá más de 100 presentaciones, repartidas por seis escenarios, y muchas otras atracciones, como Kidzapalooza, la Aldea Verde y diferentes activaciones.

SZA-Jacob-Webster-ok.jpg la-tercera

Foto: Jacob Webster

Aunque el plato fuerte serán los conciertos, los que estarán a cargo de una lista larga de artistas tanto internacionales como nacionales.

Así, el lineup de este año lo lideran Blink-182, Feid, SZA (en la foto), Limp Bizkit, Sam Smith y Arcade Fire.

A los que se suman nombres como los de Above & Beyond, Phoenix, The Offspring, Chencho Corleone, Jungle, Thirty Seconds to Mars y Dom Dolla, entre otros.

Puedes ver en esta nota el lineup actualizado y acá los horarios con la programación por día y escenario.

Precios de pases diarios a Lollapalooza

Lollapalooza-Chile-2023-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

Si no te quieres perder a estos artistas y otros que serán parte del festival, debes saber que todavía quedan entradas Lollapalooza 2024.

La venta se realiza a través de Ticketmaster y tienes diferentes opciones.

Partiendo por los pases por un día, ya sea viernes, sábado o domingo, que cuestan $ 150.000 (valores mencionados no incluyen cargo por servicio).

En tanto el precio del pase por un día para el sector Lolla Lounge Premium es de $ 390.000.

La otra alternativa de las entradas Lollapalooza 2024 son los pases por los tres días, para disfrutar cada una de las jornadas del festival.

El valor general de estos pases es de $ 310.000 y sube a $ 605.000 y $ 825.000 para los sectores Lolla Lounge y Lolla Lounge Premium, respectivamente.

Ojo, que con tu ticket luego debes retirar la pulsera para ingresar al festival. Hasta el jueves 14 de marzo lo puedes hacer en Lolla Store, que está en el nivel 5 del Costanera Center.

Ahí también puedes cargar la pulsera con cashless, el método de pago preferente del festival.

Lolla Store funciona de 10 AM a 8.30 PM.