Entre la Razón y la Locura: Mel Gibson retorna a la pantalla con una singular historia de amistad

Como uno de los grandes desafíos y posteriores dolores de cabeza en la carrera de Mel Gibson se puede calificar esta cinta histórica que revive la asociación profesional y la amistad que establecieron dos hombres diametralmente opuestos, mientras se daban los primeros pasos de lo que luego se convertiría en el diccionario de la lengua inglesa de la U. de Oxford.

Un proyecto que surgió en la mente del actor y realizador hace más de dos décadas, cuando llegó a sus manos el libro The Surgeon of Crowthorne: A Tale of Murder, Madness and the Love of Words, de Simon Winchester.

En ese volumen Gibson conoció la historia que se revive en Entre la Razón y la Locura: la del lingüista escocés James Murray y el cirujano estadounidense William Chester Minor.

Así, en los primeros minutos de su trama se nos presenta a Murray (encarnado por el propio Gibson), un experto en diversas lenguas que es elegido por los encargados de la editorial de la U. de Oxford para concretar una tarea que hasta el momento nadie ha podido llevar a cabo: dar forma definitiva al diccionario de inglés de dicha casa de estudios.

A pesar de no poseer un título universitario, Murray consigue el cargo y para concretar su cometido no solo cuenta con un grupo de asistentes, sino que además decide efectuar un llamado a todos los hablantes de lengua inglesa para que le envíen una nota con la palabra que ellos piensan debe ser parte de la compilación.

Pronto comienzan a llegar desde distintos lugares de Reino Unido, y de territorios aún más lejanos, distintas contribuciones. Pero hay alguien que destaca al contribuir con varias decenas de vocablos, el Dr. William Minor (Sean Penn).

Lo que Murray desconoce de su erudito colaborador, un médico estadounidense afincado en Londres, es que se encuentra recluido en el Asilo para Lunáticos Criminales Broadmoor, luego de que en medio de una de sus alucinaciones matara a un inocente padre de familia en la entrada de su casa y ante la vista de su esposa.

Sin embargo, la erudición de Minor sorprende al lingüista y, tras visitarlo y descubrir la verdad, establece con él una fuerte amistad.

Problemas de producción

Aunque el realizador australiano participó de la totalidad de la producción, el problema vino después, cuando tuvo diferencias con la locación de una de las filmaciones. Una de las productoras asociadas, Voltage Pictures, no quiso aumentar el presupuesto y tanto Gibson, como el director de la cinta, Farhad Safinia, abandonaron el rodaje.

Casi dos años después es la versión de Voltage Pictures la que llega a la pantalla, sin alterar el eje de una singular historia que es relatada con corrección, pero no con mucho más.

DIRECCIÓN: Farhad Safinia

PROTAGONISTAS: Mel Gibson, Sean Penn, Natalie Dormer, Jennifer Ehle, Eddie Marsan

GÉNERO: Drama/Biografía

EDAD: Para todo mayor de 14 años