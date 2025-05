Entretenerse con los intelectuales de la web

hace un paer de fines de semana, 20 mil personas llenaron seis auditorios de Valparaíso para escuchar a los 50 expositores de Puerto de Ideas, el festival de charlas donde figuras como el artista Totoy Zamudio, el novelista Alejandro Zambra y filósofos y científicos internacionales compartieron sus conocimientos con el público, los que quedaron registrados en video y se subieron a la web el fin de semana siguiente.

Lo mismo sucedió hace poco, pero a menor escala, en la Universidad Federico Santa María, con expositores como el escritor Cristián Warnken. En 2006, Chris Anderson difundió por la web una serie de videoconferencias de no más de 20 minutos llamadas TEDTalks (las iniciales de Tecnología, Emprendimiento y Diseño). Cundió por el boca a boca, primero entre los intelectuales, escuchando las experiencias y conocimientos de físicos como Taylor Wilson (que a los 14 años construyó su primer reactor nuclear), directores de cine como James Cameron y arquitectos dedicados a construir ciudades, como el canadiense Moshe Safdie.

Hoy, esas conferencias se masificaron y acumulan más de 400 millones de visitas. El fenómeno dejó de ser un asunto sólo para expertos, y se transformó en una manera más productiva de pasar horas “haciendo nada” en las redes sociales.

Tan conocida se volvió la marca, que desde 2008 existen las llamadas TEDx, que consisten en charlas en universidades de todo el mundo, independientes de TED, pero bajo el mismo formato. Y eventos como Puerto de Ideas siguen la misma idea, almacenando sus charlas en la web para su libre acceso. “Nosotros le damos la oportunidad al público de estar frente a frente con estas maravillosas mentes, pero eso es sólo una parte de nuestro objetivo. La otra, igual de importante, es que puedan acceder a ellos a través de la web, en cualquier lugar y momento”, cuenta Chantal Signorio, directora de Puerto de Ideas.

Una parrilla de genios A la fecha son unas 900 charlas las que se acumulan en los archivos de la página TEDtalks. Incluso, hace dos años sacaron una aplicación para smartphones llamada TED, para verlas desde cualquier lugar. ¿Qué temas cubren? Ciencia, arquitectura, emprendimiento y tecnología, entre muchos otros. ¿Cómo se financian? Con donaciones, auspicios, tickets de entrada para ver las charlas in situ y merchandising. los expositores no reciben dinero, sólo les costean el viaje.

Si quiere comenzar a hurgar entre esas 900 conferencias, parta por algunas legendarias, como la que dio el astrofísico Stephen Hawking en 2008 sobre el origen del universo, o la de Bono, vocalista de U2 y activista, llamada “Las buenas noticias sobre la pobreza”. ¿Sabía que el ganador de 16 premios Grammy, Sting, sufrió un bloqueo creativo por años durante su carrera y no pudo componer más canciones? Esta es la experiencia que explica durante 23 minutos. Búsquela por “Sting” en el sitio. Y está la del francés Fabien Cousteau, un biólogo marino que relata su aventura de haber vivido 31 días en el Aquarius, el único laboratorio submarino del mundo. ¿Por qué 31 días? Para superar el récord de su abuelo, el explorador de océanos Jacques Cousteau, que en 1963 vivió 30 días en las profundidades del mar Rojo.

Algunos chilenos también han calificado para el jurado de TEDTalks. La primera fue la escritora Isabel Allende, en marzo, quien dio una charla llamada “Cómo vivir con pasión, más allá de la edad”, cargada de una faceta humorística poco conocida de la novelista. En ella, reflexiona sobre el concepto de vejez en el mundo y cuenta la vida de heroínas como Olga Murray, una californiana de 88 años que comenzó hace dos décadas a salvar a jóvenes nepalíes de la esclavitud.

La segunda, del arquitecto Alejandro Aravena, fue lanzada en octubre y ya lleva unas 300.000 visitas. Ahí, habla de aprovechar la “sabiduría de las favelas y los barrios más pobres” para construir viviendas sociales: no creando casas pequeñas y fijas, sino flexibles, que puedan ser ampliadas por las propias familias. Aún no está disponible doblada al español, pero puede verla en inglés con subtítulos.

Las “TEDs” locales Desde 2009 que varias casas de estudios, desde la Sorbona hasta la Universidad de Nueva York, organizan charlas bajo el mismo formato, llamadas TEDx.

En Chile comenzaron con las Universidades Mayor, Federico Santa María y del Desarrollo. La U. Mayor organizó la segunda versión de estas charlas. Vea la del estudiante de Medicina Pablo Olivares, quien cuenta su experiencia como postgraduado en la Singularity University, la exclusiva universidad de la NASA en Silicon Valley, California.

La Universidad Técnica Federico Santa María, en tanto, organizó por tercera vez consecutiva su tanda de charlas: entre al sitio de la casa de estudios y busque al joven cineasta Christopher Murray, quien dirigió el filme Propaganda (2014). Ahí habló de su proyecto MAFI: Mapa Fílmico de un País, una plataforma de microdocumentales.

Transmitir “pasión” en línea Aunque no son TEDx, las charlas “Pasión UC” de la Universidad Católica siguen el mismo formato. Comenzaron en 2010 y hoy cuentan con 60 expositores en su sitio. “La idea no es sólo poder oír a grandes como el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas, Juan Carlos Castilla, sino además, poder escucharlos en un lenguaje ameno, fuera del círculo científico, y que no tome mucho tiempo”, cuenta la directora web de la Universidad Católica, Claudia Gutiérrez.

Vale la pena ver la del director de la Escuela de Diseño, José Manuel Allard, que conversa sobre cómo el diseño de cosas tan cotidianas, como los mapas del Metro y del transporte público, pueden cambiar la vida de las personas. Otra interesante es la de la artista visual Magdalena Atria, que cuenta las intervenciones que ha hecho con plasticina en el mundo, como una en los patios de la ciudad andaluza de Córdoba, declarados Patrimonio de la Humanidad.

Y por último, si quiere iniciarse en la ópera, la soprano Myriam Singer cuenta en qué consiste la tarea de un régisseur, esos grandes arquitectos encargados de la puesta en escena de estas piezas musicales. ¿Cómo? Usando escenas pop de películas de culto como El Quinto Elemento (1997). PUERTO DE IDEAS SITIO: www.vimeo.com/puertodeideas

CHARLAS TED SITIO: https://www.ted.com/talks (buscar en “Language” la opción “español”).

TED ex U. MAYOR SITIO: www.tedxumayor.cl

TEDEX UFST SITIO: www.tedxutfsm.cl

PASION UC SITIO: www.uc.cl/pasion-uc