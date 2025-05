Érase una vez un genio: la fantasía y el romance marcan el regreso de George Miller a los cines

Three Thousand Years of Longing

Diversidad es la principal característica de la filmografía del director australiano George Miller, algo que se confirma con Érase una vez un genio, su última realización que se mueve entre drama y fantasía.

Su cinta número 12 y la que lo trae de regreso a las salas de cine nacionales a cinco años del debut de su anterior película: Mad Max: furia en el camino, con la que cosechó seis premios Oscar.

Y lo hizo volviendo al mundo postapocalíptico de Max Rockatansky, tras dar vida a filmes tan diferentes como Las brujas de Eastwick, la animada Happy Feet y el documental 40.000 years of dreaming.

En la confirmación del eclecticismo de una carrera que ahora entrega al público el largometraje inspirado en el relato corto The djinn in the nightingale's eye, de la novelista inglesa A.S. Byatt (Posesión).

El cual el mismo realizador transformó, junto a Augusta Gore, en el guión que conduce un relato de casi dos horas de duración, que se toma su tiempo para moverse entre países y mágicas épocas.

Donde el eje de su comienzo es Alithea Binnie (Tilda Swinton), una solitaria académica británica, experta en narrativa, que llega a Estambul para dar una conferencia en compañía de un colega local.

La inesperada aparición de un genio

Sin embargo, en medio de la exposición, Alithea sufre de una fantástica visión, como la que tuvo en el aeropuerto, que la deja inconsciente y se transforma en el preámbulo de la aventura que está por vivir.

La que se relaciona directamente con una antigua botella que al lavar en el baño de su habitación de hotel revela su mágico contenido: un genio (Idris Elba) que debe concederle tres deseos.

Sin embargo, la académica no confía en su inesperado visitante, ya que la historia posee muchos ejemplos de djinns -como también se conoce a estos míticos espíritus- que no cumplen su palabra.

Por lo que Alithea gana tiempo para pedir un deseo haciendo que el genio le hable sobre cómo quedó atrapado en la botella. Una condena que sufrió en tres ocasiones, siempre movido por el amor.

Desde que Salomón lo alejó de la Reina de Saba hasta su apasionada vida junto a la inteligente Zefir de la Turquía del siglo XIX. Lo que inspira a la protagonista a pedir finalmente un deseo.

En una última parte del relato donde Alithea puede darle otro sentido a su vida y la del genio, que conduce al cierre de una narración particular, que combina magia con romance y confirma la versatilidad de Miller.

FICHA TÉCNICA

DIRECCIÓN: George Miller

PROTAGONISTAS: Tilda Swinton, Idris Elba, Aamito Lagum, Burcu Gölgedar, Matteo Bocelli, Kaan Guldur, Jack Braddy, Pia Thunderbolt, Nicolas Mouawad

GÉNERO: Drama, Fantasía, Romance

CALIFICACIÓN: Para mayores de 14 años