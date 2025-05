Escuchar lo nuevo de David Byrne en Lollapalooza

14 años tuvo que esperar para su revancha. La presentación de 2004 en Estación Mapocho de David Byrne pasó a la historia como un desastre en acústica, así que la gira mundial que comenzó el 3 de marzo de este año será su oportunidad de desagravio con el público chileno.

En el intertanto Byrne se paseó por Santiago en dos ruedas para presentar el libro Diarios de Bicicleta en 2011 (luego escribiría Cómo funciona la música en 2014) y colaboró con St. Vincent en el celebrado disco Love This Giant (2012).

A Lollapalooza Chile llega con novedades: el viernes recién pasado publicó American Utopia, su último álbum de estudio en el que colaboran Brian Eno y Jam City. Escúchelo aquí abajo.

Prepárese para repasar una discografía camaleónica en el Itaú Stage, este viernes desde las 6 PM. Ahí escuchará temas nuevos como This is That pero también clásicos de Talking Heads, como Burning Down the House y Once in a Lifetime.