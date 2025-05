Esperancita Cocina y barra: al estilo de una fuente de soda queer y pop

Esperancita Cocina y Barra es el esperado bar y restaurante que acaba de abrir en Santa Magdalena en Providencia. Uno de dos pisos, con terraza, y una identidad totalmente propia, bien kitsch, queer, y llenos de guiños a la cultura pop.

Esperancita-4-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Es decir, aquí suena y se respira esa música cebolla de culto, al estilo "Fresa Salvaje", de Camilo Sesto y por supuesto "Fiesta" de la inmortal Raffaella Carrà.

Además, de guiños que te hacen sentir en casa, o al menos, en el de una señora imaginaria, "Esperancita", que con cariño te dice "Perrita" y te abre las puertas de su hogar, llena de objetos que son parte de tu memoria emotiva: antiguas radios rosadas, platos floreadas, pañitos de colores tejidos a crochet, sobre los cuales viene cada plato.

Esperancita-7-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Todo parte de una estética vintage, y bien pop, que de seguro conquistará tu corazón.

Esperancita Cocina y Barra: a dejarse llevar

Esperancita-5-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

De hecho, en Esperancita, solo caben 50 personas, por lo que cuando se llena, lo más probable es que te pasen a llevar en la barra, o que puedas ir sólo y te conversen de una mesa a otra. Eso se da, y es parte de la identidad de este lugar, así como las referencias a teleseries chilenas, Sucupira o Adrenalina por ejemplo.

Es más, eso es parte del estilo que quisieron darle Karla Martínez y Beatriz Solari, mentes detrás de este lugar, quienes también son dueñas de Siam Thai en barrio Italia. Claro que esta es una propuesta más juguetona, relajada, que contó con la asesoría en cocina de Maximiliano "Maqui" Muñoz, de Guappo Bistró.

Esperancita-8-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Mientras que, en la barra, encuentras a Franco Muñoz, Bartender del año, el mismo que ganó World Class Chile, la competencia de coctelería organizada por Diageo y que se prepara para competir en Sao Paulo por título mundial a fines de este mes.

World-Class-listo-.jpg la-tercera

Foto: World Class Chile

Esperancita Cocina y Barra: confort food y coctelería de autor

Esperancita-10-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Por lo que, como dicen en el lugar, déjate engatusar por sus encantos, y prueba alguno de sus cocteles de autor, como Mocatriz ($ 6.900), mezcla de cantante y actriz, que lleva Gin, un mix cítrico de naranja y pomelo, jugo de cranberry, sirope, más un toque de tónica.

También ¡Señora no le quite años a su vida! ($ 8.200), al estilo de la tradicional Vaina, hecho con Oporto, licor de cacao casero y whisky The Singleton 12 años.

Esperancita-3-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Además de alguno de sus platos de temporada, cocina del mundo, bien confort food, como ¿Quiénes son las reinas de la noche? ¡Nosotras! ($ 5.950), que son Milcaos, chilotes, hechos de papa cocida mezclada con papa rallada y chicharrón, bien fritanga. Más un pebre de la casa.

Otro podría ser, No, ¿Y tú Mamá? ($ 14.700), un osobuco braseado al vino tinto, cocinado lentamente, bañado en la reducción de su juguito y acompañado de papines dorados en mantequilla, ajo y romero. Para partir con la cuchara.

Esperancita-9-.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

Y, si prefieres una opción vegana, no te pierdas Me Mueera, Te juuro ($ 11.750), un arroz meloso de setas en especias, con toques de limón sutil, cremoso y delicioso; o ¡¿ Qué haces besando a mi Nandito?! ($ 9.520), tortillas de maíz ahumadas, con carnitas de hongos, con una salsa tártara, de cilantro y rabanitos encurtidos.

Además, puedes pedir tus tacos con chanchito si quieres.

Esperancita-13.jpg la-tercera

Foto: Carolina Vargas

¿Un postrecito? Prueba Instinto de madre leona ($ 5.200), un flan de vainilla bien casero, de esos que se derretirán en tu boca con un top de crema de cítricos; o si quieres algo distinto, Ops! I did it again ($ 9.500), un coctel que es como un postre con malicia, con whisky, jarabe de chancaca y crema catalana salada encima.

Y si eres socio del Club La Tercera tienes 20% de descuento con tu credencial vigente.