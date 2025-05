Esta feria es el paraíso de las cazuelas y caldillos

Más de 24 preparaciones humeantes, contundentes y bien sabrosas serán las protagonistas de la Feria de Cazuelas y Caldillos, de Curicó.

Para muchos, esta es la fiesta gastronómica más esperada del invierno, porque le rinde homenaje a esos platos que más dan ganas de cucharear en días fríos: las cazuelas y caldillos, pero también los caldos, las sopas, los mariscales y las infaltables pantrucas.

¿Cuándo y dónde podrás disfrutarlos? Desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de julio, en el sector Óvalo de la Av. Manso de Velasco, en Curicó.

Vale la pena arrancarse para allá este fin de semana, porque ahí habrá 24 stands ofreciendo cada uno una cazuela o caldillo particular.

Eso, además de una feria en la que podrás degustar cervezas artesanales, vinos de la zona y productos de más de 100 productores rurales del Maule.

Más que cazuelas y caldillos

Mejor si llegas con hambre a este feria de caldillos y cazuelas, que la ideas es probar varios de estos caldos.

¿Cómo hacerlo? Primero, comprando un pocillo por una vez ($ 1.000) en el lugar y luego, recorriendo los stands, donde deberás pagar $ 1.000 por cada preparación que quieras degustar.

No dejes de probar el plato que el año pasado fue escogido como el Mejor Caldo de la Feria: el caldillo de róbalo, preparado por Viviana Fuenzalida junto a su familia.

Harto sabor marino también tiene otro de los destacados de esta versión de la Feria de Cazuelas y Caldillos, el pollo mariscal de Verónica Arce, una preparación típica sureña, generosa en choritos.

¿Prefieres las pantrucas? Entonces tienes que probar las del Maestro César, que la hace con un tentador caldo de gallina de campo.

Ojo, que si quieres aprender a cocinar cazuelas y caldillos, entre el viernes y el domingo se estarán haciendo clases y abiertas gratuitas, a cargo de destacados chefs de la región.

Además, todos los días después de las 10 PM habrá música en vivo para ponerle ritmo a la degustación de los caldos.

HORARIOS: Jueves, 1 PM a 11 PM. Viernes, 12 PM a 1 AM. Sábado, 12 PM a 1 AM. Domingo, 12 PM a 9 AM. PRECIO: Entrada gratuita EDAD: Todo público ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis

