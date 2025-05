Estación Condell, el bar de barrio Italia con promoción "all you can drink"

All you can drink o todo lo que puedes tomar. Literalmente eso es lo puedes hacer en Estación Condell, un bar que está en calle Condell casi al llegar a Rancagua.

Ahí, de lunes a sábado puedes ir a tomar los tragos de la casa -como sangría, espumante, schop o piscola- y en las cantidades que quieras, por un monto fijo.

Es la promoción que ellos llaman "all you can drink", en la que por $ 10.000 puedes pedir el trago del día cuántas veces quieras y acompañado de un wrap de pollo o veggie.

Además, en Estación Condell tienen otra promo imbatible: el "Lucazo" puedes pedir el trago del día que se te antoje por $ 1.000 y lo puedes activar con un consumo mínimo previo de $ 3.500.

Día de la Piscola

beer-OK.jpg la-tercera

Imagen de Estación Condell

Todo lo que se bebe en las promociones de Estación Condell va cambiando: el lunes puedes ser el del gin, por ejemplo, y los jueves del espumante y la sangría.

Lo que debes tener claro es que la promoción de "all you can drink" rige de lunes a sábado, de 6 PM hasta las 11 PM.

Mientras que el "Lucazo" funciona en los mismos días, de 6 PM a 8.30 PM.

En sus redes sociales redes sociales, donde cuentan cual es el trago del día que va con estas promos.

Ojo, que si vas este sábado 8 de febrero, el Día de la Piscola, podrás pedir ese trago en la promo que elijas, "all you can drink" o "lucazo".

Además, la primera piscola correrá por cuenta de la casa y sortearán botellas de Alto del Carmen Reserva.

Estación Condell Piscola la-tercera

Foto: Estación Condell

El fuerte de Estación Condell son las hamburguesas, como la "Gran Central Terminal" ( $ 7.500), con cheddar, lechuga, tomate, cebolla morada, pepinillos y salsa Condell.

También está la "Glacier Express" ($ 7.900), con cheddar, queso mantecoso, mozzarella, champiñones, cebolla caramelizada y mayo.

Para los veggies hay una opción, la hamburguesa de lentejas, que viene con lechuga, tomate, pepinillos y cebolla morada, además de papas fritas.

¿Prefieres algo para picar? Hay un plato muy famoso que se llama "Franklin" ($ 8.500), que son unas sopaipillas rellenas de carne mechada, queso, pebre y cebolla caramelizada.

Si no, está el clásico plato de cocina callejera inglés de pescado frito y papas fritas, el "fish & chips" ($ 5.500)