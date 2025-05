Estas playlist de Spotify llevan tu discoteca favorita a la casa

Blondie en tu casa Volumen 1

https://open.spotify.com/playlist/1BLY6jw8uSqPfzGjYzwqmC

Muchos son los que extrañarán los fines de semana en alguna de las cuatro pistas de la Blondie, el clásico club de baile que, desde hace 26 años, encuentras en el antiguo Cine Alessandri, en plena Alameda.

Para que juntes energía y vuelvas con ánimo el día que abran sus puertas nuevamente, dejaron una playlist de Spotify, con 40 canciones que te harán bailar sí o sí, entre ellas Love & Pride, el single debut de la banda británica de new wave, King.

También sonará Good Things, que apareció en el disco The Raw & The Cooked, de los británicos Fine Young Cannibals.

Por supuesto que Depeche Mode no podía faltar, por eso incluyeron el tema Master and Servant a esta lista que también tiene artistas chilenos, como Javiera Mena con Espada, y Alex Andwanter con Cómo puedes vivir contigo mismo.

Noches a Gogo: La previa

https://open.spotify.com/playlist/76IN2oC7PElOxhGUnrIvuq

Este sábado 28 se iba a hacer una de las entretenidas Noches a Gogo, las fiestas que se caracterizan porque la música que suena es la de los años 60.

Partió el 2011 itinerando, pero desde hace cuatro años que se realiza cada dos meses solo en el Bar Loreto. Ahí, luego de tocar una banda en vivo, sigue un Dj que va pinchando vinilos de soul, beat, surf, sicodelia, bugalú, nueva ola y garage.

Para que no dejes de bailar estos ritmos, encontrarás en Spotify la playlist Noches a Gogo: La Previa, a la que siempre agregan nuevos temas. Ahora tiene 169 canciones, entre ellas I can't explain, de la conocida banda británica de rock formada en 1962, The Who.

También escucharás Barefootin, el tema que el cantante de R&B, Robert Parker, lanzó en 1966; y no podía faltar alguna de la banda de rock chilena Los Vidrios Quebrados, como su Time is out of the question.

Asimismo, sonará fuerte la voz de Brigitte Bardot, Santana, Stevie Wonder, Ray Barreto y Sandro con su clásico Atmósfera Pesada.

Cuarentena al estilo Booga Club

https://open.spotify.com/playlist/6Tfs4L5okoNLzfEmWVj8Bb

Booga Club Santiago son unas fiestas que se hacen en distintos recintos de la capital, como el Bar Loreto o el Club Vita, en que rugen los parlantes con soul, sicodelia, bugalu y garage, entre otros.

Por eso se unieron a Noches a Gogo e hicieron un playlist con 15 temas imprescindibles para escuchar en casa y "romper las caderas".

Ahí encontrarás a Jimmy "Preacher" Ellis, el músico de blues estadounidense que tiene la canción I'm gonna do it by myself. También escucharás a The Action, Ohio Players y Charles Bradley.

https://open.spotify.com/playlist/6H5n4T8w72MREzNLm0PA9z

Fiebre es el nombre de la playlist de Spotify que creó el Dj nacional Nico Castro, para compartir la música de las fiestas itinerantes que realiza en Santiago, y que están dedicadas al disco, house, italo, hi-NGR, balear, afro beat, entre otros.

Se han hecho algunas en pleno barrio Patronato, Casona Gorbea, el Club Ambar y otros entretenidos lugares que anuncian en el Instagram de Fiebre Fiesta.

En este escucharás hits indiscutibles, como Over and Over, del cantante de música disco Sylvester, o I Feel Love, de la cantante, pianista y actriz de EE.UU., Donna Summer.

En total son 111 canciones que sí o sí te harán mover los pies, aunque sea en el living de tu casa. Imposible pasar por alto el pop ultra bailable de Kamazu, con su tema Indaba Kabani; o el increíble de Blondie, la banda que apareció en la década del 70 que varía entre el new wave y el rok.

Ap* Ruca

https://open.spotify.com/playlist/69ZO9fMsGa1IRNdGeJ924K

Para hacer las tardes más entretenidas, Ruca Bar, el local que está en calle Condell, acaba de publicar en su Instagram una playlist con la música que siempre suena ahí. Esta lleva por nombre Ap* Ruca y tiene 134 canciones. ¡Qué mejor!

Todo parte con Stand Up, de Breakestra, la banda californiana de funk que formó el bajista Miles Tackett. Luego escucharás, por ejemplo, The Tirning Point, del inglés Dj Format, o el tema The Heat del colectivo musical británico Jungle, ese que interpreta un soul más moderno.

Infaltable es Feel Good Inc. del trío de funk australiano Cookin' on 3 Burners, y la canción Skanky Panky, del Dj canadiense Eric San, popularmente conocido como Kid Koala, quien ha trabajado con Pepping Tom, la banda de pop que encabeza Mike Patton (de Faith No More), y Gorillaz.