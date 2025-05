Estas son algunas de las novedades que trae Netflix en noviembre

Para los fanáticos de las películas y las series ya asoman las novedades Netflix noviembre, estrenos que llegan a refrescar el catálogo de la plataforma de streaming.

Entre lo más destacado que llega este mes está El Irlandés, la película dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Al Pacino, Robert de Niro y Joe Pesci. La tónica del filme es retratar el mundo gangsteril, uno de los temas que más apasionan al cineasta. Esta vez, todo se centra en el misterioso asesinato del líder sindicalista Jimmy Hoffa, vinculado a la mafia.

Su estreno en Netflix está programado para el 27 de noviembre.

El-rey.jpg la-tercera

El Rey | Netflix

También llega la nueva cinta protagonizada por Timothee Chalamet (Homeland, Call me by your name, Lady Bird), El Rey, en que el joven actor encarna al rey de Inglaterra, Enrique V. Dirige el australiano David Michod y también actúa ahí Robert Pattinson (Crepúsculo). Debuta el 1 de noviembre.

Otro filme que vale la pena ver en Netflix durante noviembre es Atlantique, creación de la cineasta franco-senegalesa Mati Diop que se llevó el Gran Premio del Jurado en el último Festival de Cannes. Llega a la plataforma de streaming el 29 de noviembre.

Y para los fans del terror, el 1 de noviembre, el Día de Todos los Muertos, se estrena El Exorcismo de Emily Rose, la taquillera película de 2005 basada en la historia verdadera de una joven que decía estar poseída por varios demonios.

Capítulos de lujo

The-Crown-Temporada-3.jpg Sophie Mutevelian

The Crown 3 | Netflix

Si lo tuyo son las series, prepárate para ver la tercera temporada de The Crown, la portentosa producción inglesa que recorre la vida de la reina Isabel II, que en este ciclo está interpretada por la gran actriz, ganadora de un Oscar por la cinta La Favorita, Olivia Colman.

Otra que vuelve, el 5 de noviembre, es The End of the F***ing World, otra serie británica de las más vistas en Netflix y que muestra a un aspirante a psicópata y a una loquilla a su altura que emprenden un viaje en busca de aventuras. Episodios llenos de humor negro que incluso saca carcajadas.

Desde España, llega una nueva serie, Hache, protagonizada por Adriana Ugarte y Eduardo Noriega. Es sobre una bataclana en el Barcelona de los 60 que se involucra, demasiado, con un jefe narco. Se estrena el 1 de noviembre.

Maradona-in-Mexico.jpg la-tercera

Maradona en Sinaloa | Netflix

También vienen algunos documentales para destacar, como Maradona en Sinaloa, que retrata el paso de Diego Armando como entrenador de los Dorados, el equipo de fútbol que representa a esa zona marcada por el narcotráfico. Debuta el 13 de noviembre.

Paradise en Llamas es otro que vale la pena ver, un documental que presenta uno de los incendios forestales más devastadores en la historia de California, drama de 2018 contado por sus propios protagonistas que llega al streaming este 1 de noviembre.