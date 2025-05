Estas son las mejores ofertas de viajes que encontrarás en el CyberDay 2020

Cocha

Machu-Picchu.jpg la-tercera

Foto: La Tercera

Cocha, la conocida agencia de viajes, está con increíbles promociones de vuelos baratos este CyberDay 2020. Por ejemplo tiene un 40% de descuento en un viaje ida y vuelta a Río de Janeiro, Brasil, para fines de marzo del próximo año (desde $ 114.160 por persona, vía Sky).

Asimismo, te sorprenderás con un viaje a la ciudad de Cusco, en Perú, cuna de Machu Picchu, a tan sólo $ 168.777 por persona (un 21% más económico de lo cotidiano). Ojo que este es un precio de referencia para fines de enero de 2021.

Si prefieres viajar por Chile, entonces tienes que ingresar a una sección dedicada al país, donde encontrarás todos los descuentos y paquetes posibles para visitar Pucón son dos noches en el hotel Indómito, desde $ 156.875. Está en pleno centro de la ciudad y destaca porque tiene unos hot tub al aire libre y con una espléndida vista al volcán Villarrica.

También podrás optar por dos noches en el hermoso hotel boutique Cuarzo Lodge, en Pichilemu. Este imperdible tiene como precio referencial $ 92.969, para dos persona. Es un buen panorama cerca de la playa Punta de Lobos, que tiene ocho exclusivas suits construidas con materiales nobles y con linda vista a la bahía. Además, todas tienen un pequeño jardín privado con un hot tub para uso personal.

Latam

Isla-de-Pascua-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Latam

Esta aerolínea tiene un puñado de vuelos baratos tanto para quienes quieren viajar dentro como fuera de Chile.

De hecho, para este CyberDay 2020 encontrarás pasajes en destinos internos desde $ 990 por tramo, que es el desde para los vuelos desde Santiago hasta La Serena y Concepción.

En tanto, para Calama, Antofagasta y Puerto Montt, el boleto cuesta desde$ 3.990 por tramo, saliendo desde Santiago.

Si andas buscando destinos internacionales para salir de vaciones, podrás comprar pasajes ida y vuelta con precios de oferta a Miami (desde (S$ 352), Madrid (US$ 585), Cancún ($ 390), Río de Janeiro (US$ 101) y Buenos Aires (US$ 47).

¿Prefieres los paquetes de viaje? Latam tiene varios muy convenientes para este CyberDay, como un 2x1 a Rapa Nui, por cinco días y cuatro noches, desde $ 549.000.

A Cancún, en tanto, encontrarás un paquete, por cinco días y cuatro noche, con los pasajes y el alojamiento en un all inclusive por US$ 1.789.

Ojo, antes de comprar revisa las políticas de cambios y devoluciones de la empresa por el coronavirus acá.

Sky Airline

san-pedro-sunset-OK.jpg la-tercera

San Pedro de Atacama

Si lo que buscas son vuelos ultra económicos, entonces revisa la web de Sky, porque ahí tienen unas promociones que te harán volar por todo Chile, a menos de $ 50.000.

Es el caso de Calama hasta donde podrás viajar en octubre, noviembre, diciembre o enero, por sólo $ 9.639 (tasas incluidas y sólo bolso de mano). Perfecta experiencia para conocer San Pedro de Atacama.

También podrás conocer Punta Arenas con tarifa flexible en los mismos meses y con un precio que irá desde los $ 15.639 (tasas incluidas).

No sólo por Chile podrás viajar con esta empresa. Esto, porque tiene irresistibles opciones para ir a Lima, en Perú, entre diciembre de 2020 y marzo del año siguiente, desde $ 48.990. Lo mismo podrás hacer a Sao Paulo, en Brasil, por $ 59.250 (entre noviembre de 2020 y febrero 2021). Eso sí, todos estos precios incluyen sólo el bolso de mano.

Buena idea es que antes de comprar revises la política de cambio de la empresa, para que puedas gestionar bien tu viaje y no te veas afectado por la pandemia mundial.

Viajes Falabella

Cancun-OK.jpg la-tercera

Foto: Cancún

¿Y qué hay en el CyberDay de Viajes Falabella? Varias promociones tentadoras, sobre todo en paquetes.

Como uno a Isla de Pascua, por cinco días y cuatro noches, con alojamiento en Kona Tau Hostelling, por $ 328.177, valor un 60% más barato que su precio normal.

Otro imperdible es el paquete a Río de Janeiro, de siete y seis noches en el Hotel Roylaty Barra, con 35% de descuento, a un valor de $221.404.

Acá también encontrarás promociones con descuentos de hasta 65% en paquetes a Cancún, Cartegana de Indias, San Andrés y Nueva York.

Puedes ver todas sus ofertas de vuelos baratos acá.