Estas son las películas que tienes que ver sí o sí en Sanfic 2019

Entre el 18 y el 25 de agosto se hará Sanfic 2019, el Santiago Festival Internacional de Cine que organiza Fundación CorpArtes y que ya va en su edición número 15.

Trae una programación extensa con más de 100 filmes. Para que no te pierdas con tanta oferta, los directores de la muestra eligieron las películas imperdibles de esta edición, elección que te puede servir de guía.

Francisca Florenzano, Directora Ejecutiva de Fundación CorpArtes

Chicuarotes (México, 2019, 95 minutos. Dirigida por Gael García Bernal).

“Este es el segundo largometraje de uno de nuestros dos invitados especiales de SANFIC15, Gael García Bernal, que a través de la ficción retrata la pobreza y marginalidad de San Gregorio de Atlapulco, en México. Se presentó recientemente en el Festival Internacional de Cine de Cannes y será estrenada en Chile en nuestro festival. Además de Santiago, podrá ser vista en salas de Antofagasta, una extensión que se hace por primera vez en Sanfic y que responde a nuestro objetivo de poder descentralizar contenidos y actividades relacionadas con el cine, llegando a otras regiones”.

Funciones:

Lunes 19 de agosto, 10 PM, CineHoyts Parque Arauco

Viernes 23 de agosto, 8 PM, CineHoyts La Reina

Domingo 25 de agosto, 16:00 hrs. – CineHoyts Mallplaza Antofagasta

“Destaco esta película que estará dentro de nuestra sección SANFIC Educa por el importante tema que toca a través de sus animaciones: el cáncer infantil. En su protagonista, Amelia, vemos reflejada la lucha de tantos niños que padecen esta enfermedad. Es una historia sencilla y para todo público, y contaremos con la presencia de su creador, Miguel Ángel Uriegas, con quien tendremos un conversatorio abierto en CorpArtes el sábado 24 de agosto, a las 11.30 AM.”

Función (gratuita):

Sábado 24 de agosto, 11.30 AM, Centro Cultural Fundación CorpArtes.

Carlos Núñez, Director Artístico de SANFIC

Marighella (Brasil, 2019, 155 minutos. Dirigida por Wagner Moura).

“Es una película atrapante. Una obra sobre un personaje histórico de Brasil poco conocido para nosotros, pero muy relevante en ese país. El filme es de muy buena factura y con una narrativa excelente”.

Funciones:

Sábado 24 de agosto, 9.15 PM, CineHoyts La Reina.

“Esta es la nueva obra maestra del director ruso Victor Kossakovsky. Una película necesaria para reflexionar y actuar en estos tiempos y de gran producción. Tiene una fotografía impactante que en pantalla grande es una experiencia fantástica”.

Funciones:

Sábado 24 de agosto, 5.30 PM, CineHoyts La Reina

Domingo 25 de agosto, 6.15 PM, Cineteca Nacional

Fernanda Castillo, Directora Programación, Educación y Extensión Fundación CorpArtes

The Men Behind the Wall (Israel, 2018, 28 minutos. Dirigida por Ines Moldavsky)

“Recomiendo este cortometraje que fue el ganador del Oso de Oro a Mejor Cortometraje en 2018 y que muestra una temática muy actual, que es el uso de las nuevas tecnologías en las relaciones personales, a través de la historia de la misma directora, quien busca usar la aplicación Tinder en Israel. Este corto estará en SANFIC gracias a una colaboración inédita que establecimos con el Festival Internacional de Berlín y su sección Berlinale Spotlight, que permitirá que el público en Chile pueda ver cinco cortometrajes que han destacado en el último tiempo a nivel mundial”.

Funciones:

Martes 20 de agosto, 9 PM, CineHoyts Mallplaza Egaña

Miércoles 21 de agosto, 9 PM, CineHoyts Vivo Imperio

“Quiero destacar estos dos cortometrajes que se estrenarán en Chile en nuestra sección SANFIC Educa y que han sido realizados por directores de nuestro país. En Sin miedo, de Isidora Marras, nos encontramos con paisajes y personajes que nos identifican, sobre todo su protagonista, Alondra, una niña que vive un hecho fuera de lo común cerca de su propia casa. Mientras que Melty Hearts, de los hermanos Patricio y Manuel Cisterna, nos habla a través de la animación y específicamente a través de la figura de un pingüino, de un tema tan importante como el calentamiento global”.

Función (gratuita) Melty Hearts:

Viernes 23 de agosto, 5 PM, Centro Cultural Fundación CorpArtes

Miércoles 21 de agosto, 5 PM, Centro Cultural Fundación CorpArtes

Gabriela Sandoval, Directora de SANFIC Industria

Función (gratuita) Sin miedo:

Meeting Gorbachev (EE.UU., Alemania, Reino Unido, 2018, 90 minutos. Dirigida por Werner Herzog y André Singer).

“Es uno de los documentales imperdibles de la programación de SANFIC15, ya que no sólo se trata de un personaje interesante sino que de uno de los hombres más relevantes del siglo XX registrado por uno de los mejores directores de cine. Por ende, estos factores componen un notable e interesante dialogo y retrato del último presidente de la Unión Soviética”.

Funciones:

Jueves 22 de agosto, 10.15 PM, CineHoyts La Reina

Sábado 24 de agosto, 6.15 PM, Cineteca Nacional

“Es una película contingente basada en hechos reales sobre una escalofriante denuncia de los abusos en la Iglesia. Narrado a través de tres historias que permiten al espectador poder analizarlas y compararlas. Es una película directa y con el sello de Ozon”.

