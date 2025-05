Este es el setlist de la gira que trae a Paul McCartney a Chile

Marzo es el mes en que podrás escuchar en el Estadio Nacional al cantautor y compositor británico más popular de todos los tiempos y éste sería el setlist de Paul McCartney acá.

Porque ya circula en medios digitales la noticia de su cuarta visita musical a Chile, en el marco de su gira Freshen Up, la que también lo hará recalar en Brasil y Argentina para presentar su disco más reciente Egypt Station.

La gira que comenzó el 17 de septiembre en Quebec, Canadá, y fueron más de 30 canciones las que tocó y más de 2 horas de duración. Luego, vino el turno de EE.UU. y Japón.

Según publicó el diario El Clarín de Argentina, fueron 23 los temas de Los Beatles los que interpretó, entre ellos, Blackbird, Eleanor Rigby, Let It Be, Hey Jude y Carry That Weight.

Además, 7 temas de Wings, la banda que formó el músico británico luego de separarse de los Beatles en 1971: Letting Go, Venus and Mars (1975) y Let ‘Em In, entre otros. Eso y las de su último disco, Egypt Station.

Serán más de 30 canciones, entre las que se cuentan éstas

1.A Hard Day's Night 2. Junior's Farm 3. Can't Buy Me Love 4. Letting Go 5. Who Cares 6. Got to Get You Into My Life 7. Come On to Me 8. Let Me Roll It 9. I've Got a Feeling 10. Let 'Em In 11. My Valentine 12. Nineteen Hundred and Eighty-Five 13. Maybe I'm Amazed 14. I've Just Seen a Face 15. In Spite of All the Danger 16. From Me to You 17. Love Me Do 18. Blackbird 19. Here Today 20. Queenie Eye 21. Eleanor Rigby 22. Lady Madonna 23. Fuh You 24. Being for the Benefit of Mr. Kite! 25. Something 26. Ob-La-Di, Ob-La-Da 27. Band on the Run 28. Back in the U.S.S.R. 29. Let It Be 30. Live and Let Die 31. Hey Jude