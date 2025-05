Este es line up por día y los precios de los pases diaros para Lollapalooza Chile 2023

Lollapalooza Jonathan Oyarzun 1 ok

Aunque faltan meses para la realización de Lollapalooza Chile 2023, ya se conocen varios detalles del festival que desarrollará en el Parque Cerrillos los días 17,18 y 19 de marzo.

Como los precios de las entradas para los tres días, además de su line up, que ya se reveló y que tiene como cabezas de cartel a Drake, Billie Eilish, Blink 182, Tame Impala y Rosalía.

Una parrilla que incluye también a artistas como The 1975, Jamie XX, Armin Van Buren, Kali Uchis, Modest Mouse, Tove Lo, Aurora, Tokischa, Fred Again y Cigarrettes After Sex (el cartel completo lo encuentras acá).

Además, ahora los fans ya cuentan con otra información esperada, el line up por día de Lollapalooza Chile 2023, el que acaba de anunciar la productora a cargo del evento, Lotus.

¿Y cómo quedan organizadas las jornadas? Con Billie Eilish y Lin Nas X como plato fuertes del viernes, Drake y Rosalía liderando el domingo y con Blink 182 y Tame Impala cerrando el festival.

Puedes ver a continuación el line up por día.

Line-up-diario-Lollapalooza.jpg la-tercera

Imagen: Lollapalooza Chile 2023

Precios y venta de pases diarios

Lollapalooza-Javier-Vergara.jpg la-tercera

Foto: Javiera Venegas

Con el line up por días ya puedes saber si te interesa una u otra jornada más que otra y elegir así a cualquier queires asistir.

Y es que, además, la organización abrió también la venta de pases diarios para Lollapalooza Chile 2023, la que ya comienzó este miércoles 26 de octubre al mediodía, siempre a través de Puntoticket.

El precio normal es de $ 156.800 (valores con cargo por servicio incluido) por cada uno de los días, aunque el proceso partió con una preventa a $ 123.200, con un stock limitado de 1.5000 tickets.

Revisa acá el detalle los precios de los pases diario de Lollapalooza Chile 2023.

Precios-pases-diarios.jpg la-tercera

Imagen: Lollapalooza Chile 2023