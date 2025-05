Estos son los artistas que se presentarán en vivo en los Grammys 2020

El domingo 26 de enero, en el Staples Center, de Los Angeles, se realizará la ceremonia de los premios Grammys 2020, la noche más espera de la industria musical.

En su versión 62°, la premiación más importante de la música anglo, estará carga de estatuillas -por supuesto- pero también de presentaciones en vivo.

Desde las estrellas pop del momento, como Rosalía y Billie Eilish, hasta viejas glorias, como Aerosmith, se lucirán sobre el escenario.

Acá, la lista de presentaciones de los Grammys 2020 y que podrás disfrutar desde la comodidad de tu hogar.

Los que más sonaron

Una de las más esperadas es la de la banda coreana BTS, famosos exponentes del k-pop y con millones de fans alrededor del mundo.

Quienes hoy están en su comeback, con el lanzamiento de su próximo disco, son uno de los más esperados, ya que podrían presentarse con su último sencillo, Black Swan.

https://www.youtube.com/watch?v=mPkBdEysvtI

Otra que la rompió el año pasado es Billy Eilish, la joven artista que solo recibió elogios con su disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

Es el mismo trabajo que está nominado a Álbum del Año en los Grammys y que mostrará en Chile en junio próximo en su concierto en Movistar Arena.

https://www.youtube.com/watch?v=DyDfgMOUjCI

Otro gran disco que dejó el 2019 es Igor de Tyler, The creator. Uno de los mejores artistas del momento estará en la premiación, con un show que de seguro dará que hablar.

La que fue una de las canciones sonadas del 2019 también se oirá esa noche.Te hablamos de la colaboración del rapero Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, padre de Miley Cyrus, quienes presentarán su trap country llamado Old Town Road.

https://www.youtube.com/watch?v=r7qovpFAGrQ

Con ocho nominaciones a los Grammy, Lizzo también será parte este año.

La artista que promueve la aceptación de los cuerpos, el empoderamiento de las mujeres y los derechos de la comunidad LGBTQ, de seguro tocará su mega hit Truth hurts.

Ahora, una que sí o sí debes ver es a Ariana Grande. La estrella pop del momento llega con el disco Thank U, Next, que llegó a tener tres canciones en el top tres de las más escuchadas.

https://www.youtube.com/watch?v=gl1aHhXnN1k

Unos que vuelven, y sorprenden, son Los Jonas Brother, quienes se reunieron hace poco. Con el lanzamiento de un nuevo álbum en 2019, llegarán a los Grammy para felicidad de las “Jonaticas”.

Sabor latino en los Grammys 2020

La noche de los Grammys también tendrá un saborcito latino, con la presentación de varios artistas con raíces en este lado del mundo.

Como Rosalía, la española, una de las primeras nominadas por un disco únicamente en habla hispana, mostrará su aplaudida fusión de flamenco y urban, la de hitazos comoCon Altura o Malamente.

Además, tiene un tema nuevo, recién estrenado hoy, el aflamencado Juro que.

https://www.youtube.com/watch?v=p7bfOZek9t4

Quien repite por segundo año presentación en los premios es la cantante con raíces latinas Camilla Cabello. Con éxitos como Señorita y Havana, la joven sigue demostrando que es una de las más escuchadas.

Además, vuelve Demi Lovato, quien luego de un exilio de la música por problemas con las drogas, vuelve a pisar un escenario.

Clásicos en vivo

https://www.youtube.com/watch?v=NMNgbISmF4I

Entre los artistas más experimentados en los Grammys, Aerosmith es uno de los más destacados.

A la ceremonia no solo llegarán con una presentación, sino también recibirán el premio honorífico a Persona del año por sus 50 años de trayectoria.

Gwen Stefani, también tocará esa noche y se presentará por primera vez junto a su pareja, el músico de country Blake Shelton.

Run-D.M.C, la legendaria banda de rap de Nueva York, también será parte de los shows en vivo, al igual que Cindy Lauper y John Legend, ambos gandores de Grammys.

Los Grammys 2020 podrás verlos por TNT, tanto en su idioma original como doblado al español. En ese canal de cable, la alfombra roja se transimitirá desde las 9 PM y los premios desde las 10 PM.