Estos son los choques de horarios más dolorosos de Lollapalooza Chile 2019

Ya estaban los precios, el line-up y el cartel por día. Y ahora por fin ya tienes los horarios Lollapalooza Chile 2019.

La productora Lotus acaba de anunciar la programación del festival, que se hará entre el viernes 29 y el domingo 31 de marzo en el Parque O'Higgins.

Sin duda, será la versión más grande que ha tenido Lollapalooza Chile, con más de 140 presentaciones repartidas en ocho escenarios, además de un puñado de sideshows.

Cada uno de los días, los conciertos partirán pasado el mediodía y se extenderán hasta pasadas las 11.30 PM.

Puedes revisar el detalle de los horarios Lollapalooza Chile 2019 acá.

Como era de esperar, el horarios estelar en uno de los dos escenarios grandes, el VTR Stage, está reservado para los cabezas de cartel: Kendrick Lamar el viernes, Twenty One Pilots el sábado y Arctic Monkeys el domingo.

El resto de la programación revela varios topes de horarios de conciertos esperados por muchos, como el del domingo, con la súper estrella Rosalía tocando a la misma hora que dos bandas inglesas que los millenials aman: Foals y 1975.

¿Qué otros shows esperados se programaron a la misma hora? Aquí están los que para nosotros son los choques más dolorosos de los horarios Lollapalooza Chile 2019.

Viernes

Los Tres vs Ángel Parra y Los Retornados

Como una broma cruel, el viernes se programaron para la misma hora las presentaciones de Los Tres con el nuevo proyecto del ex guitarrista de la banda, Ángel Parra y Los Retornados.

Ambos parten justo a las 4.30 PM, los primeros en el escenario Banco de Chile y los segundos en Kidzapalooza, poniendo en aprieto a los fans históricos de Los Tres.

Jorja Smith vs Caetano, Moreno, Zeca y Tom Veloso

El viernes también se solaparán dos de las presentaciones más esperadas del festival, ambos estrenos en Chile.

Mientras la británica Jorja Smith, nueva estrella del soul y el R&B toque en el Acer Stage, entre 6.30 PM y 7.30 PM, la leyenda de la música brasileña Caetano Veloso se subirá a las 7 PM al Lotus Stage con el nuevo proyecto que armó junto a sus hijos Moreno, Zeca y Tom.

Sábado

Kamasi Washington vs Bad Gyal

Otros dos esperados estrenos en Chile se toparán la tarde del sábado: el del jazzista Kamasi Washington con el de la nueva estrella del urban español, Bad Gyal.

Si te gusta los sonidos de raíz negra, deberás escoger entre el primero, que saldrá a las 2.30 al escenario Banco de Chile, y la segunda, quien tocará a las 2.45 en el Perry's Stage.

Paloma Mami vs Years & Years

https://www.youtube.com/watch?v=AOwRK0xYK-A

El sábado también se toparán dos shows imperdibles de esta edición del Lollapalooza.

A las 6.30 PM parte el trío electrónico Years & Years en el escenario Banco de Chile y, 25 minutos después en el Lotus stage, Paloma Mami la va a romper hasta las 7.15.

Domingo

Rosalía vs Foals vs The 1975

https://www.youtube.com/watch?v=p_4coiRG_BI

Este debe ser uno de los choques más dolorosos en los horarios Lollapalooza Chile 2019.

El domingo a las 6 PM los británicos Foals se subirán al escenario Banco de Chile y, 45 minutos después, Rosalía debutará en Chile sobre el ACER stage.

Una tragedia para los millennials, tomando en cuenta que la española está en el mejor momento de su carrera aunque esta ya es la quinta vez de Foals en escenarios nacionales.

Y eso no es todo: los triunfadores del rock alternativo, The 1975, desde las 7.15 estarán en el VTR stage después del lanzamiento de un exitoso disco el 2018. Aquí no se topan con Foals (hasta las 7 PM), pero sí con Rosalía que la romperá hasta las 7.45.