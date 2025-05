Estos son los conciertos gratis que trae el mes de julio

Kinética

Viernes 6

Kinetica-Gianfranco-Costa.jpg la-tercera

Si te gustan los beats, anda el viernes 6 de julio al Centro Cultural de España. Ahí, a las 7 PM, podrás escuchar en vivo a Kinética, el proyecto de la compositora chilena Emiliana Abril.

Tocará como parte de la sesiones de Escena Viva, el programa de Radio Usach que organiza estos conciertos gratis y abiertos al público.

No te pierdas esta, que Kinética acaba de ganar el Premio Pulsar a Mejor Artista de Música Electrónica por III, el disco que publicó el año pasado y que ratificó su habilidad a la hora de experimentar con la electrónica, el pop, el hip hop y el drum & bass.

Aunque no debes inscribirte ni retirar entradas previas, sí debes llegar puntual a la sesión.

Martina Petric

Viernes 6

Martina-Petric.jpg la-tercera

Muchos conocen a Martina Petric desde su participación, en 2015, en el programa The Voice, en Canal 13.

Pero desde antes, esta cantante y compositora de la VI Región ya tocaba con bandas de pop rock como Life Noise y Before Than After.

Ahor, Petric está concentrada en su carrera solista y ya tiene un nuevo single, el cadencioso Never, que lanzará este viernes 6 de julio, a las 9 PM, con un show gratuito en el Colmado Coffee & Bar, en pleno barrio Lastarria.

Testa

Viernes 6

Testa.jpg la-tercera

Entra con confianza al local de calle Loreto 390. Por fuera parece una casa okupa, pero por dentro es un estiloso bar que acaba de abrir, llamado Santino.

Al fondo de su patio, de jueves a sábado hay sesiones de Djs y bandas en vivo, que puedes disfrutar en su mayoría gratis, como la que habrá este viernes 6 de julio.

A las 10 PM, ahí podrás ver a Testa, la productora y Dj chilena de electropop, quien estará presentando su nuevo single, Todo.

Javier Barría

Sábado 7

Javier-Barría-2-Fredy-Soto.jpg la-tercera

Este dato va para quienes van a estar este fin de semana en Valparaíso.

En la Sala 0, que acaba de abrir en el renovado Teatro Mauri, el sábado 7 de julio, a las 7 PM, estará tocando gratis Javier Barría, uno de los mejores cantautores chilenos.

Sobre este escenario, este músico y compositor pondrá la banda sonora perfecta para una noche de invierno, con su canciones melancólicas y apasionadas, las mismas que ha mostrado en discos aplaudidos como Folclor y Estación Pirque, el más reciente.

Ojo, que para los shows en este lugar debes retirar las entradas previamente.

Lluvia Ácida + Mika Martini

Sábado 7

Lluvia-Ácida.jpg la-tercera

Desde 2005 que el netlabel (sello musical virtual) Pueblo Nuevo viene editando discos de electrónica inquieta y exploradora.

Ahora que cumplen 13 años, los comenzarán a celebrar con diferentes actividades, como el concierto gratuito que organizaron para el sábado 7 de julio en la disquería Needle del barrio Bellas Artes.

¿Quiénes tocarán ahí? Desde las 6 PM, podrá escuchar al creador del sello, el experimentado productor electrónico Mika Martini, y también a Lluvia Ácida, el dúo magallánico que desde hace dos décadas viene maravillando con su música experimental.

Atento a las redes sociales de Needle, que ahí te enterarás de los conciertos gratis y las sesiones de Djs que arman con frecuencia.

Faro Beat

Sábado 7

Casa Corona la-tercera

No todo será esquí en los centros invernales este temporada.

En el que era el ex refugio de la familia Edwards, en la curva 39 del Camino a Farellones, está la Casa Corona, un espacio donde además de probar cervezas, se disfrutan actividades culturales y conciertos gratis.

Si subes este sábado 7 de julio, a las 5 PM, verás Faro Beat, una banda debutante que mezcla house, ritmos afro peruanos, funk y algo de jazz.

Luego, podrás bailar con el DJ Pancho Soto.

Ojo, que para asistir debes inscribirte antes en este link.

MKRNI

Miércoles 11

MKRNI-por-Daniela-Hinojosa.jpg la-tercera

Música en el aula es el ciclo de conciertos gratis que organiza Extensión de la Usach en el Aula Magna de esa universidad.

La segunda fecha será el miércoles 11 de julio, a las 7 PM, y tendrá a dos bandas tocando ese día.

Los primeros son MKRNI, el trío de electropop que llevará sus infecciosas canciones, las mismas que ha registrado en tres discos de estudios.

Aquí, las butacas estarán de más, porque es difícil resistirse y no bailar al ritmo de hits electro como Inercia y Waterdrops.

Los otros que verás es día son El Estilo de las Aves, grupo de hip hop que acaba de debutar con el álbum Estilo normal.

Las puertas se abren a las 6.45 PM y es para todas las edades.

Cevladé

Jueves 12

Cevladé-promocional.jpg la-tercera

El jueves 12 de julio, las sesiones abiertas del programa Escena Viva llegarán hasta el Centro Cultural de Lo Prado.

A las 7 PM, ahí habrá una cita imperdible para los seguidores del rap: un concierto gratis de Cevladé, uno de los mejores raperos locales.

¿Que estará presentando? Las canciones de Pinceles y puñales, el álbum que editó el año pasado y que contó con colaboraciones de, entre otros, Feliciano Saldías, DJ Matz y la joven jazzista Natalia Corvetto.

Daniel Muñoz y Los Marujos

Viernes 13

Los-Marujos.png la-tercera

¿Andas con ganas de una patita de cueca? Este viernes 13 de julio podrás sacarte esas ganas en Valparaíso.

Hasta la Sala 0, en el cerro Bellavista, llegará Daniel Muñoz y Los Marujos, la banda cuequera del reconocido actor y músico nacional.

A las 9 PM, empezarán a sonar no sólo sus cuecas pícaras y urbanas, sino también algunas cumbias y boleros, los estilos en los que ha incursionado últimamente junto a sus inseparables Marujos.

Las entradas debes retirarlas con anticipación en la boletería del lugar.

Deplasticoverde

Viernes 13

Deplasticoverde.jpg la-tercera

Si sigues de cerca el buen pop chileno, de seguro conoces a la música Carolina Espinoza.

Además de tocar con Fakuta, Carolina tiene un proyecto solista, llamado de Plasticoverde.

Con ese nombre ha sacado discos encantandores, como Mentira universal (2013), que repasará este viernes 13 en la tocata gratuita que dará, las 9 PM, en el Café Bar Dulce Noche, en barrio Italia.

En formato acústico, ahí mostrará canciones bañadas por la melancolía, como Adivinanzas y Todo el tiempo.

Fernando Milagros

Sábado 14

FERNANDO-MILAGROS.jpg la-tercera

Retira ahora mismo tus entradas para este concierto, porque será todo un lujo y sin gastar un peso.

El sábado 14 de julio, a las 9 PM, en el Teatro Mauri tocará el chileno Fernando Milagros, un músico al que hay disfrutar en vivo.

Más todavía después de Milagros, su último disco, ese en el que se apropia del cancionero latinoamericano para darle una vuelta y presentarlo desde una visión bien personal.

En este show sonarán las sobresalientes canciones de ese álbum, como Un espíritu y Cuál es el secreto, pero también sus clásicos, como ese Reina japonesa que sus fans cantan de principio a fin.

Mauricio Redolés

Sábado 14

Mauricio-Redolés.jpg la-tercera

Son contados con los dedos de una mano los conciertos que da el poeta y cancionista Mauricio Redolés, así es que si eres uno de sus seguidores, no dejes pasar este.

El sábado 14 de julio, a las 4 PM, se estará presentando en la Sala Antar del Museo Violeta Parra, un espacio donde todo los fines de semana se disfrutan conciertos gratis.

Ahí, Redolés estará tocando con Gabriela, tú y yo, el trío que forma junto a la acordeonista Gabriela Cáceres y el guitarrista Tacu Tricot, nieto del fundador del legendario grupo Cuncumén, Alejandro Reyes.

No sólo interpretarán temas de los nueve discos que tiene Redolés, sino también algunas versiones de Violeta Parra y de Los Tigres del Norte, los reyes de los narco-corridos.

Redolés también leerá algunos de sus poemas, los que están contenidos en libros como El estilo de las matemáticas y Algo nuevo anterior.

Eso sí, antes debes inscribirte previamente en este link.

Vicente Cifuentes

Sábado 14

Vicente-Cifuentes.jpg la-tercera

Este año, el Premio Pulsar a Mejor Artista de Música Tropical no se lo llevó un cumbiero, como era de esperar.

La estatuilla quedó en mano de Vicente Cifuentes, el chillanejo que ha dado que hablar en el último tiempo con su "bachata local".

Este sábado 14 de julio, puedes ir a disfrutar en vivo de su reinterpretación de los ritmos caribeños, en la tocata que dará en Casa Conejo, el bar de Ñuñoa donde los conciertos gratis son parte del menú.

Desde las 10 PM, ahí podrás bailar con canciones como Viento y tiempo y Nacer, crecer, ir y venir, esa donde canta junto a su amigo Pedropiedra.

Ojo, lo mejor es que reserves una mesa, al mail reservas@magikoscl.cl

Tocata Lunar

Sábado 14 y domingo 15

Chica-King-Kong.jpg la-tercera

Ilustración: Camila Falcucci

Lo bueno de la feria Cohete Lunar es que ahí no sólo puedes ponerte al día con el diseño emergente chileno.

También es un buena ocasión para conocer nuevas bandas, porque el encuentro también tiene una patita musical, la Tocata Lunar, con un puñado de conciertos gratis.

Este sábado 14 y domingo 15, la feria llegará la Casona Y, del barrio Yungay, donde entre 4 PM y 8.30 PM podrás escuchar a grupos emergentes de la escena indie, como Centella, Noroeste Clap, Chicarica y Seba Alfaro.

Pon oído a Chica King King, el proyecto de pop de vanguardia y feminista de la rapera Dadalú y Camila Falcucci, ex vocalista de Las Olas.

Debes estar atento las redes sociales de Cohete Lunar si quieres enterarte del horario de cada tocata.

Portugal

Jueves 19

Portugal.jpg la-tercera

Los antiguos astronautas fue uno de los discos chilenos recomendables de los que se publicaron en 2017.

¿Sus autores? Portugal, la banda que el jueves 19 de julio se presentará en el impecable Teatro Municipal de San Joaquín, como parte del ciclo de conciertos gratis de Escena Viva.

Es una inmejorable oportunidad para dejarse cautivar por la particular visión del pop de este quinteto que no hace más que superarse disco a disco.

Saiko

Sábado 21

Saiko-4.jpg la-tercera

La próxima parada del grupo liderado por Denisse Malebrán será el porteño cerro Bellavista, donde se ubica la Sala 0, el nuevo espacio de la SCD para la música en vivo.

El sábado 21 de julio, Saiko estará tocando sobre ese escenario todo los hits de pop redondo que acumulan, desde Lo que mereces hasta Limito con el sol.

También, las canciones de Lengua muerta, el álbum que editaron el año pasado.

Si no quieres quedarte fuera, pasa ahora mismo por la boletería del Teatro Mauri a retirar tus tickets.

Mariel Mariel

Jueves 26

Mariel-Mariel.jpg la-tercera

Aquí tienes otro show imperdible en el recién reabierto Teatro Mauri.

Mariel Mariel, la "mami del flow latino", pondrá a bailar a todos los porteños el jueves 26 de julio, a las 8 PM.

¿Sus armas? Las explosivas bombas de electrónica y ritmos latinos que elabora el carisma de esta chilena que es toda una autoridad de la música urbana.

Hits del calibre de Noche noche, Y va a caer y su irresistible versión de la Cumbia triste sonarán esa noche bajo el cielo de Valpo. ¿Se puede pedir más?

No olvides asegurar tus tickets previamente.