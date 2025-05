Estos son los festivales de música imperdibles de la primavera

Por E. Briceño, D. Torres y D. Zambra

El miércoles se anunció el line-up de Lollapalooza y este viernes, en el Monumental, los amantes del rock clásico tiene la mejor de sus citas. Ya comenzó la temporada favorita de los melómanos, la festivalera, que este año se viene cargada de electrónica, indie y buen jazz. Aquí una guía cronológica para no perderse ningún concierto.

Paraíso del rock clásico

La temporada de festivales se inaugura este viernes con el debut de Stgo Rock City, un festival que tiene el line-up soñado para los fanáticos del rock más clásico: Guns N’ Roses, The Who, Def Leppard y Marky Ramone (estaba Aerosmith, pero se bajó a última hora por enfermedad de su líder, Steven Tyler). Si ésas son bandas que pagaría por ver, compre una entrada ahora mismo, porque hoy parten las dos jornadas guitarreras en el Estadio Monumental. Este viernes 29, el rock corre por cuenta del joven guitarrista texano Tyler Bryant (5.15 PM), la leyenda británica The Who (6.30 PM), y los siempre efectivos Guns N’ Roses (8.30 PM). Mañana sábado será el turno de los chilenos Kuervos del sur (5.30 PM), también el ex baterista de Ramones, Marky Ramone (6.45 PM) y, cerrando el evento, los ochenteros Def Leppard (8.15 PM). Ojo, que ya hay varias ubicaciones agotadas.

DÓNDE: Marathon 5300 HORARIO: Vi. 29, 5.15 PM y sá. 30 de sept., 5.30 PM PRECIO: Desde $ 49.050 EDAD: Todo público ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.

Buen jazz y gratis

Entre el11 y el 14 de octubre se hará el III Festival Chile Jazz, que tendrá conciertos gratuitos en cuatro lugares: el Teatro Oriente (Santiago), la Sala 2 (Concepción), el Municipal de Valparaíso y el Teatro Centenario (La Serena). Ya se pueden retirar las entradas para ver a artistas de la talla de Joe Lovano -el saxofonista, compositor y productor estadounidense que ganó un Grammy en 2001- y Camila Meza, la cantante chilena radicada en Nueva York que mezcla el jazz con música brasileña, folk y pop. A ellos se sumará la Mapocho Orquesta, una de las big bands más importantes de acá. En la capital el retiro de tickets es en el Teatro Oriente (vean festivalchilejazz.cl para saber de regiones).

DÓNDE: Av. P. de Valdivia 99 SITIO: festivalchilejazz.clHORARIO: Mi. 11 de oct., 8 PM EDAD: Todo público ESTACIONAMIENTO: En Av. Providencia 2049, $ 47 el minuto.

Sólo música electrónica

El Ultra Music Festival es un evento de electrónica que se hace durante todo un día al aire libre y con bastantes juegos de luces y pirotecnia. Partió en 1999 en EE.UU., y le fue tan bien que comenzó a girar por países como Alemania y Brasil. A Chile llegó el 2014, pero en una versión más pequeña que se llama Road to Ultra, que se hace bajo techo. La de este año se hará el sábado 14 de octubre en el Movistar Arena y, ahí, entre las 5 PM y 4 AM podrá bailar con los sets de conocidos Djs, como el house del sueco Alesso, quien es el N° 20 del ranking mundial. O el productor estadounidense Marshmello, que estuvo en la edición pasada de Lollapalooza Chile y que destaca por sus beats bailables y porque siempre aparece en el escenario con un casco con forma de malvavisco sonriente.

DÓNDE: Av. Beaucheff 1204 (P. O’Higgins interior) SITIO:chile.roadtoultra.com HORARIO: Sá.14 de oct., 5 PM a 4 AM PRECIO: Desde $ 15.000 EDAD: Mayores de 18 ESTACIONAMIENTO: En el recinto, entrada por calle Tupper, $ 3.000 el día.

Tijoux y Latin Bitman en La Reina

El sábado 21 de octubre en la Aldea del Encuentro, en lo alto de La Reina, habrá ahí un concierto al aire libre y gratis. Se llama América Mestiza y ahí podrá ver en acción a un puñado de destacados músicos. Una de las que subirá al escenario del lugar es Ana Tijoux, quien estará presentando su show Roja y negro, lleno de canciones cercanas al bolero y el vals y que hablan de amor y desamor. También estará Latin Bitman y su electrónica influida por el funk y el soul, quien tocará junto a invitados como Zaturno -de Tiro de Gracia- y Jimmy Fernández, líder de La Pozze Latina. Si quiere ir, las entradas debe retirarlas en la misma Aldea del Encuentro.

DÓNDE: Av. F. Castillo Velasco 9750 SITIO:americamestiza.clHORARIO: Sá. 21 de oct., 12 PM a 10 PM EDAD: Todo público ESTACIONAMIENTO: En el lugar, $ 2.500 el día.

El favorito de los indie

El año pasado, Fauna Primavera se aventuró con una edición urbana y dividida en dos espacios: un sitio al aire libre en Vitacura, para el día y los salones de Espacio Riesco para su fiesta nocturna. Pero este año el festival indie más importante del país vuelve a su ubicación de siempre, el Espacio Broadway, el centro de eventos ubicado en la Ruta 68. Ahí, el sábado 11 de noviembre se montarán los cuatro escenarios de su séptima edición. Vaya si busca ponerse al día con lo que suena hoy, porque sus cabezas de cartel son los franceses Phoenix -que llegan con su disco nuevo Ti amo- e Iggy Azalea, la rapera australiana que es súper ventas en todo el mundo. Imperdible también serán los conciertos de Yo La Tengo, banda rockera de culto, y de Seu Jorge, el músico brasileño que apareció en la película La vida acuática con Steve Zissou (Wes Anderson, 2004), quien llegará con sus covers de David Bowie en portugés. La cuota electrónica, en tanto, la pondrán productores infalibles, como los alemanes Claptone y Dj Koze.

DÓNDE: Ruta 68, km 16,5 HORARIO: Sá. 11 de nov ., 1 PM a 4 AM PRECIO: Desde $ 47.500 EDAD: Mayores de 18 años ESTACIONAMIENTO: En el lugar,$ 6.000 el día.

Un decano de la electrónica

Dentro de los festivales de electrónica, Creamfields es uno de los decanos en Chile, con 13 ediciones. La de este año se hará por segunda vez en el Club Hípico, el domingo 21 de noviembre, con una parrilla bien variada para bailar todo el día y amplias zonas de descanso y sombra. Entre los DJs que vienen ahora, hay que ponerle atención a Robin Schulz, el alemán creador del sello Lausbuben Records y cultor del deep house, ese estilo bien bailable y cadencioso. Otro para escuchar atento es Nervo, el dúo de gemelas australianas amantes del house y el electro, que ha teloneado a figuras pop como Britney Spears.

DÓNDE: Av. Blanco Encalada 2540 SITIO: creamfields.cl HORARIO: Do. 12 de nov., 12 PM a 9 PM PRECIO: Desde $ 39.600 EDAD: Mayores de 18 ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.

Música en órbita

La segunda edición chilena del festival En Órbita, ese de EE.UU. que reúne lo mejor del pop y rock psicodélico, se hará el próximo 16 de diciembre en un lugar poco común: el Planetario de Santiago. Ahí, en las inmediaciones se instalarán dos o tres escenarios por donde pasarán músicos consagrados, como Lee Ranaldo, el ex guitarrista del grupo de rock Sony Youth, elegido número 33 en la lista de Los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos que hizo la revista Rolling Stone en 2004.

También podrá escuchar a otros emergentes, la banda texana Cigarettes After Sex, de pop ambiental y que se presentará en América Latina por primera vez. Ojo también ahí con los chilenos Miss Garrison, conocidos por sus canciones que mezclan el pop, la electrónica y el rock.

DÓNDE: Alameda 3349 SITIO:www.festivalenorbita.com HORARIO: Sá. 16 de dic. PRECIO: Gral., $ 52.000 y preventa, $ 37.000 EDAD: Mayores de 18 años ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

Uno bien guitarrero

Para este encuentro, vaya a buscar su polera negra regalona y déjese crecer la melena. Es la forma en que estará a tono con Santiago Gets Louder, el festival metalero que este año va por su segunda edición el próximo 29 de octubre. La primera se realizó en 2015 en el ex Aeropuerto de Cerrillos y ahora se cambia de recinto, al Movistar Arena. Allá, los amantes de los buenos riffs quedarán fascinados, porque durante todo un día, ahí sonará puro rock pesado. Aunque la banda que más convoca son los clásicos metaleros Megadeath, también tiene otros ganchos, como los argentinos Rata Blanca y los daneses King Diamond, famosos por su hard rock bien teatral.

DÓNDE: Parque O’Higgins s/n SITIO:www.santiagogetslouder.clHORARIO: Do. 29 de oct., 2 PM a 11.30 PM PRECIO: Desde $ 33.600 EDAD: Todo público ESTACIONAMIENTO: Junto al recinto, $ 4.000 el día.