Estos son los hits que podrían sonar en los conciertos de Morrissey en Chile

La temporada de conciertos del 2018 no podía tener un mejor broche: el año musical cerrará no con uno, sino con dos shows de Morrissey en Chile. ¿Puede haber un fin de año mejor?

Después de su recordada presentación en el festival Fauna Primavera, en 2015, la leyenda de Manchester regresa al país este diciembre y por partida doble.

El ex líder de The Smith aterrizará para tocar primero el viernes 14 de diciembre en el Gran Arena Monticello, en San Francisco de Mostazal.

El segundo concierto de Morrissey en Chile será en Santiago al día siguiente, el sábado 15 de diciembre, en Movistar Arena.

¿Qué trae de vuelta al autor de Boxers? La gira de Low in high school (2017), su undécimo álbum como solista y que fue recibido tibiamente por los críticos y por sus fans.

Es el mismo trabajo que hoy lo tiene paseándose por Sudamérica y que presentará también en Chile.

Las entradas para ambos shows las puedes comprar a través de Puntoticket.

De The Smiths a The Pretenders

Ya se sabe que los conciertos de Mozz son totalmente impredecibles, pero sí es posible especular sobre las canciones que podría tocar Morrissey en Chile.

Si se analizan los repertorios de las presentaciones que ha dado el británico al lo largo de este año, todos registrados en el portal setlist.fm, se puede hacer una idea de lo que sonará en Arena Monticello y Movistar Arena.

Los shows que acaba de dar en Río de Janeiro y en Sao Paulo son una buena referencia: una mezcla de hits de su carrera solista y junto a The Smiths, algunas joyitas de su repertorio y uno que otro cover.

Clásicos como Jack The Ripper, Everyday is like sunday, Suedehead y Alma Matters son algunos de los infaltables de sus últimos presentaciones en vivo.

De los Smiths, es fijo que sonarán la inmortal How soon is now y William, It was really nothing, el sencillo de 1984 con el que abrió sus recientes fechas en abril.

El cover que anda tocando es un clásico de The Pretenders, Back on the chain gang, y que acaba de publicar como single.

Y a ti, ¿qué canción te gustaría escuchar en los conciertos de Morrissey en Chile?