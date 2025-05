Estrenos de Netflix en enero: Más de Sabrina, Sex Education y BoJack para partir el 2020

Los estrenos de Netflix en enero son un buen puntapié inicial para el 2020. Sobre todo, por el regreso de series y el debut de películas que son un aporte al catálogo de la plataforma de streaming.

Series: Regresos esperados

En este apartado destaca de inmediato el retorno de Sex Education, una serie británica que ya tuvo muy buenas críticas en su primer ciclo. Aquí, el hijo de una terapeuta sexual termina convirtiéndose también en consejero a ese respecto para sus atribulados compañeros de colegio.

Sex-Education-Temporada-2.jpg la-tercera

Sex Education- Temporada 2 | Netflix

La temporada 2 de la producción, protagonizada por Gillian Anderson y Asa Butterfield, llega a Netflix el 17 de enero.

Unos días después, el 24 de enero, arriba la tercera parte de El mundo oculto de Sabrina. Aquí, Kiernan Shipka retoma el papel de la bruja Sabrina en esta serie de terror basada en los cómics de Archie.

BoJack-Horseman-Temporada-6-Parte-B.jpg la-tercera

BoJack Horseman - Temporada 6 (Parte B) | Netflix

También vuelve a Netflix BoJack Horseman, que en esta temporada 6, que debuta el 31 de enero, se esfuerza por redimirse pezuña a pezuña, no sin antes pasar por una clínica de rehabilitación.

¿Algo nuevo? Drácula, una miniserie de los mismos creadores de Sherlock e inspirada en la novela clásica de Bram Stoker. Es el actor Claes Bang quien encarna al conocido vampiro, en una nueva apuesta de Netflix por abordar historias de terror.

Grace-and-Frankie-Temporada-6.jpg Ali Goldstein/Netflix

Grace And Frankie Season 6 | Netflix

Para los que han seguido las aventuras de Grace and Frankie, el 15 de enero es la fecha para volver a ver a estas amigas tan diferentes y adorables, interpretadas por dos leyendas de Hollywood: Jane Fonda y Lily Tomlin, que en este sexto ciclo de la serie regresan más graciosas y filosas que nunca.

Una novedad es Mesías(1 de enero), una producción llena de misterio en que la CIA investiga a un personaje plagado de carisma que recorre el mundo atrayendo seguidores y protagonizando supuestos milagros. Dios o estafador, eso está por verse.

Otro debut es The Circle (también se estrena el 1), un concurso que cuestiona a los participantes con un "¿hasta dónde estás dispuestos a llegar en las redes sociales por un premio de cien mil dólares?". Falsear la identidad o ser ellos mismos, esa es la disyuntiva.

AJ-and-the-Queen.jpg Saeed Adyani/Netflix

AJ and the Queen | Netflix

Por último, otro debut en Netflix es AJ and the Queen (10 de enero), una comedia sobre una drag queen que pasa por una mala racha y cruza EE.UU. en una camioneta y con una niña como única compañía. RuPaul llega para hacernos reír y, por qué no, emocionar en este viaje tan particular.

Películas: Relatos españoles y Adam Sandler

En cuanto a películas, destaca Quien a hierro mataque llega el 15 de enero. Se centra en la llegada de un ex convicto narco a la residencia de ancianos, lo que crea un dilema y abre viejas heridas en Mario (Luis Tosar), el jefe de enfermeros.

Diamantes-en-bruto.jpg la-tercera

Diamantes en bruto | Netflix

También llega Diamantes en bruto (el 31), con Adam Sandler, que aquí interpreta a un joyero de Nueva York endeudado hasta las masas que busca riesgosas maneras de zafar.

Vivir dos veces es el estreno preparado para el 17 de enero, una historia española muy conmovedora en que un abuelo quiere encontrar al gran amor de su juventud con la ayuda de la hija y la nieta, porque su memoria es cada vez más frágil.

Mamma-Mia.jpg PETER MOUNTAIN

Mamma Mia!

En cuanto a filmes que no son producciones de Netflix, sobresale el arribo de Mamma mia! (1/1/2020), Parque Jurásico (1/1/2020), La supremacía de Bourne (1/1/2020), Jane Eyre (1/1/2020) y Encuentros cercanos del tercer tipo (1/1/2020), un clásico de ciencia ficción de todos los tiempos.

Documentales y especiales: Poco, pero bueno

Aquí son pocas las novedades, pero bien destacables. Entre ellas está El sexo, en pocas palabras: Miniserie(2/1/2020). Una serie con todos los secretos del sexo que informa y entretiene, narrada en inglés por la actriz y cantante Janelle Monáe.

Pandemia.jpg la-tercera

Pandemia | Netflix

También viene Pandemia(22/1/2020), serie sobre el ciclo anual del virus de la gripe que expone la falta de preparación y el caos que podría provocar.