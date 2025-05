Expogame Santiago 2024 tendrá a uno de los actores de The last of us

Los fanáticos de los videojuegos de seguro ya están contando los días para la realización de Expogame Santiago 2024.

Y es que se trata de la nueva versión de la feria de videjuegos más grande que se desarrolla en Chile y que es una verdera cumbre de la industria de las consolas.

Aunque ofrece más que eso, porque también tiene actividades para los seguidores de las series, el animé y el mundo geek en general.

Los que una vez más se reunirán por tres días en Expogame Santiago 2024, que se realizará entre el viernes 11 y el domingo 13 de octubre en Estación Mapocho.

¿Eres de los que va todos los años? Entonces es probable que quieras saber lo qué trae su nueva edición.

Troy-Barker-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Y es que cada una cuenta con invitados internacionales estelares que se roban la atención y los primeros de Expogame Santiago 2024 ya se confirmaron.

Partiendo por Troy Baker (en la foto), actor de voz y músico estadounidense conocido por poner voz a personajes principales de diversos videojuegos, entre ellos a Joel Miller, de The last of us.

Además, interpretó a James en uno de los episodios de la premiada serie de HBO inspirada en ese videojuego, donde compartió escenas con el protagonista, el chileno Pedro Pascal.

Entradas, precios y promociones

ExpoGame-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Expogame

Otros de los invitados es Daisuke Tsuji, actor japonés-estadounidense conocido por darle la voz a Jin Sakai en el videojuego Ghost of Tsushima y al Príncipe Heredero en la serie de televisión The Man in the High Castle.

Los primeros confirmados de Expogame Santiago 2024, que además contará con varias experiencias, como lanzamientos exclusivos, actividades interactivas y competencias.

Entre estas últimas destaca Expogame Champions, un torneo de videojuegos cuyo ganador viajará a Los Ángeles, EE.UU., para conocer las oficinas de los creadores Riot Games, creadores de League of Legends y Valorant.

ExpoGame-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Expogame

Si no te lo quieres perder, puedes comprar desde ya tu entrada para Expogame Santiago 2024, que se venden a través de Puntoticket.

Cuestan desde $ 10.350, que es el valor del pase diario para el viernes, pero además hay varias promociones, como la Entrada Squad, que permitirá el acceso a cuatro personas pagando tres, por un día del evento.

Además de la versión en Santiago, antes se realizará el evento en Concepción, en el centro de eventos Suractivo, los días 3, 4 y 5 de mayo.

Las entradas para esta última también están en venta en Puntoticket.