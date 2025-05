Festejar en la Blondie los 60 años de Madonna

¿Por qué esperar hasta el jueves 16 para festejar los 60 años de Madonna?

Eso pensaron en la discoteque Blondie y por eso decidieron adelantar la celebración que todos los fans de la Reina del Pop esperan.

Lo harán con una gran fiesta, la noche del martes 14 de agosto, justo en la previa del miércoles feriado.

Asegúrate pronto una entrada, que es probable que se llen de fanáticos que querrán bailar toda las noche los hits de la "Ambición rubia".

No sólo sonarán sus mejores canciones, sino que también habrá un desfile en el que verás los looks más icónicos de la cantante.

Bailar a Madonna

A las 11.30 PM en punto se abrirán las puertas de la Blondie para esta celebración.

Es en la famosa pista central donde podrás escuchar y por supuesto bailar los hits de Madonna.

No importa cuál es tu etapa favorita de la "Chica material", porque el Dj de la noche hará un recorrido por toda su discografía.

Si te gustan los temas de sus primeros años, bailarás el ritmo de Holiday, Into the groove y ese clásico latino que es La isla bonita.

No te preocupes si la conociste más tarde, en el siglo XXI, escuchando rompepistas como Hung up o 4 Minutes (feat. Justin Timberlake), que esos también serán parte de esa fiesta.

Si entre medio quieres bailar otros estilos, habrá otras dos pistas con sonidos de los 80 y 90, indie y brit pop hasta las 4 AM.

Looks icónicos

La fiesta de Madonna en Blondie también inlcuye un desfile de moda que retratará los looks más recordados de la autora de Like a prayer.

A cargo estará el destacado diseñador chileno Ricardo Oyarzún, quien recreará para la ocasión vestidos icónicos.

Aún no se sabe qué etapas estarán representadas ahí, pero de seguro no faltarán su look provocador y vanguardista en Erotica o la vaquera del siglo XXI de Music.

Ojo, mejor si llegas puntual a la fiesta, que habrá espumoso y chocolates para los primeros asistentes.

La entrada cuesta desde $ 4.000 y la puedes comprar a través de Passline.

Recuerda que todos los eventos en Blondie son sólo para mayores de 18 años.

Imagen principal: Gentileza Blondie