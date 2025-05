FestiGame 2024: así será el gran encuentro gamer en el Parque Estadio Nacional

Festigame 4 ok

Varias novedades tiene FestiGame 2024, la nueva edición del evento que reúne en un sólo lugar lo mejor de los videojuegos, la animación y la cultura geek.

Partiendo por su ubicación, ya que se realizará por primera vez en el nuevo parque del Estadio Nacional, el que se inauguró este año y que desde entonces es sede de diversos eventos.

Ahí, el festival se desarollará el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de noviembre.

Un lugar con transporte publico a la puerta y con estación de Metro, Estadio Nacional de la Línea 6, y donde FestiGame 2024 se desplegará con una propuesta renovada.

Foto: Festigame

Esta es la de Mundos para jugar, distintos sectores temáticos y que estarán distribuidos por más de 60 mil m2 y todos con diferentes actividades.

Entre ellos están los dedicados a distintos tipos de videojuegos, como Mundos Abiertos, la Arena Esports, Fighting y Shooter, donde habrá torneos de Call of Duty, Counter Strike y Valorant.

Además de la Cosplay Village, con presentaciones de reconocidos cosplayers chilenos y extranjeros; el Mundo de Baile, que de seguro será el favorito de los fans de Just Dance; y Rey de reyes, donde los mejores exponentes del skate se tomarán el skate park del estadio.

El género urbano llega a FestiGame 2024

Foto: Festigame

Por supuesto que no faltarán los torneos en FestiGame 2024 y entre otras habrá competencias de cosplay, k-pop y de videojuegos como League of Legends y Just Dance

¿Otra novedad del festival? Las presentaciones en vivo de destacados nombres del género urbano.

Así, además de jugar y divertirte, podrás cantar y bailar con los éxitos de Soulfía, Jere Klein, FaceBrooklyn, King Savagge y Pablito Pesadilla.

Además, todos ellos mostrarán su faceta gamer y jugarán sus videojuegos favoritos con el público.

Foto: La Tercera

Como en cada edición del evento, también habrá shows centrados en la música de videojuegos, con grupos como Michi Orquesta, Megaband, Lissette Chan y Seshany.

Las entradas para FestiGame 2024 se venden a través de Passline y cuestan $ 16.000 para el viernes y $ 22.000 para el fin de semana.

Además, hay un pase para los tres días, que cuesta $ 50.000.

En tanto, el horario es de 2 PM a 10 PM el viernes y de 12 PM a 10 PM el sábado y domingo.

