Festival Carnaza tendrá shows de Mariel Mariel y Niña Tormenta por streaming

Entre los muchos eventos por streaming que se están haciendo, hay uno que destaca a las músicas chilenas: el Festival Carnaza.

Se hará desde este sábado 22 al lunes 24, y lo organiza la Escuela de Rock y Música Popular del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Este evento gratuito se transmitirá todas las noches, a las 10 PM, por su canal de YouTube, y ahí podrás escuchar a 19 artistas emergentes y consolidadas, entre ellas Magdalena Matthey, la cantautora de música popular con toques de jazz y folclor que se luce con temas como Mariposas y Colibrí.

Más de la programación en Festival Carnaza

Niña-Tormenta-Valentina-Palavecino-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Palavecino

También se presentará Mariel Mariel (foto principal) en Mujeres Carnaza: Noches de canciones, como se denominó este año el certamen. Ahí, la representante nacional del "flow latino" tocará sus potentes canciones Los bajos vibran en mi pecho y Noche Noche.

También se subirá al escenario de este festival que se realiza desde el 2007 para dar a conocer a los artistas chilenos, la cantautora Tiare Galez, llamada Niña Tormenta. Hasta la sala virtual llegará con sus temas interpretados con ukelele, entre ellos A la mar fui por naranjas y Que entre el frío.

Dulce y Agraz será otra de las músicas participantes. El proyecto de la cantautora Daniela González llegará con su inolvidable pop que te harán cantar a todo pulmón su Me reparto en ti y No me alcanza.

Pon atención a las músicas Ania Ivania, Ann Droguette, Camila Vaccaro, Carmen Lienqueo, Catana, Evelyn Cornejo, I.O., Keira, Lucy Briceño, Michelle Grillé, Mora Lucay, Natalia Norte, Rocío Peña, Taira y ValeZap, quienes también se presentarán las tres noches.

La programación completa la encuentras en el Facebook del festival.