Festival de Autores: una fiesta cultural gratuita en Las Condes

Los panoramas literarios no paran esta temporada. Y es que luego de Primavera del Libro ahora es el turno del Festival de Autores 2023.

El encuentro literario que organiza la Corporación del Libro y que en su nueva versión regresa con el lema Lee sin fronteras.

Se trata de una verdera fiesta cultural gratuita y familiar, porque tiene más de 100 autores invitados, tanto nacionales como internacionales, que participarán en distintas actividades.

Foto: Festival de Autores

Así, podrás sumarte a presentaciones y firmas de libros, además de talleres, charlas y mesas de conversación, entre otras.

Todo en la casona del Centro Cultural Las Condes, donde el Festival de Autores 2023 se desarrollará durante tres días, desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de octubre.

Anótalo desde ya en tu agenda si eres amante de la literatura y los libros, que de seguro podrás compartir ahí con algunos de tus autores favoritos.

Autores destacados del festival

Foto: Festival de Autores

Entre ellos varios superventas, que vienen como invitados al festival.

Como Nicholas Sparks, famoso novelista estadounidense, que vendido más de 100 millones de libros y autores de novelas que en Hollywood se convirtieron en exitosas películas, como Message in a bottle y The Notebook.

A este evento viene a presentar su último libro, Un mundo de ensueño.

Además en el Festival de Autores 2023 participará otro superventas, el periodista y crítico italo-estadounidense André Aciman, conocido por su novela Call by your name y que adaptó con éxito en el cine el director Luca Guadagnino.

Foto: Promocional

También serán parte del festival autores y autoras como Claudia Piñeiro (en la foto), Eduardo Sacheri, Inma Rubiales, Marie Lu, Gastón Soublette, Isabel Parra, Florencia Álamos y Bárbara Espejo, entre muchos otros.

Puedes ver en el Instagram del festival el programa completo con todas las actividades.

La entrada al evento es gratis al igual que cada uno de sus encuentros. Mientras qu el horario para el viernes es de 7 PM a 9 PM y sábado y domingo de 11 AM a 8 Pm.

