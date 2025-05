Festival de Cine de Valdivia se hará por primera vez online y con más de 100 películas gratis

RED POST ON ESCHER STREET de SION SONO

Desde 1994 que se hace el Festival de Cine de Valdivia, uno de los más importantes a nivel nacional, ya que se ha dedicado a mostrar el cine de autor, inclusivo, social y vanguardista.

Este año, debido a la pandemia, no se hará presencial, pero sí en una versión inédita: de forma virtual, y entre el 5 y el 14 de octubre.

En esta oportunidad, los cortos y largometrajes de Argentina, Chile, EE.UU., Francia, México y Reino Unido, entre otros países, se podrán ver en la plataforma FIC Valdivia, donde sólo tendrás que registrarte desde este jueves 1, para poder acceder a los visionados de más de 100 películas.

Eso sí, cada una de las cintas tiene un horario y un máximo de 500 visualizaciones simultáneas. Por lo mismo, y para que no te pierdas en la cartelera, acá te contamos de cinco recomendadas que encontrarás en la sección Gala del festival.

Isabella

Esta película del argentino Matías Piñeiro, es una Premiere Latinoamericana, y en ella el director se nutre del universo del dramaturgo William Shakespeare, para contar la historia de Mariel (interpretado por María Villar), una actriz que postula para hacer un rol en una adaptación del clásico Medida por Medida, que requiere un alto grado de exposición física y emocional.

Su amiga Luciana (por Agustina Muñoz), decide ayudarla en la rigurosa preparación, pero la protagonista ignora que su guía también está interesada en interpretar el mismo personaje.

Acerca de Isabelle The New Yorker, sostuvo que "Piñeiro une actuaciones y vida cotidiana para crear una arquitectura potente de complejidad sicológica".

En FIC Valdivia la proyectarán en dos funciones: el miércoles 7 y el lunes 12. Ambas a las 9.30 PM.

Fauna

Faunaes la película que el mexicano Nicolás Pereda, estrenó este año. La cinta tiene una estructura con distintos niveles de relato que confluyen en una situación anecdótica: dos hermanos Luisa (interpretado por Luisa Pardo) y Gabino (por Lázaro Gabino Rodríguez), visitan a sus padres, en un pueblo al norte de ese país.

En el viaje, la familia queda encantada con el novio de Luisa, Paco (Francisco Barreiro), actor como ella, pero famoso, porque sale en la serie Narcos.

A partir de esos hechos se superponen ficciones y realidadess -los actores tienen los mismos nombres que los personajes-, para armar una trama "singularmente profunda y en ocasiones hilarantes", como la describió The Gate.

¿Cuándo verla? El martes 6 y domingo 11, a las 9.30 PM.

Red post on Escher Street

Red post on Escher Street fue la cinta que el director y poeta japonés Sion Sono, rodó justo antes de Prisoners of the Ghostland, su primer filme hecho en Estados Unidos, pero que concluyó con posterioridad.

La película de 147 minutos toma como premisa el registro de un casting masivo para un largometraje de un prestigioso director, el que se escapa de las manos cuando casi todos los postulantes terminan como extra en el rodaje.

Agéndate para verla el viernes 9, a las 9.30 PM, o el miércoles 14, a las 9 PM.

Uppercase Print

El cineasta Radu Jude es el más joven de los exponentes de la nueva generación de cine rumano y su obra se ha orientado a la reflexión sobre la historia de su país, incluso antes de su incorporación a la órbita socialista.

Uppercase Print es su nuevo trabajo, el que se presentó en la sección Forum de la Berlinale y, ahora llega a FIC Valdivia.

En ella el director se remonta a los tiempos del dictador Nicolae Ceausescu, para centrarse en la figura de Mugur Călinescu, un disidente de 16 años que rayaba los muros de su ciudad con mensajes anónimos como protesta contra el régimen, a comienzos de los 80.

Este imperdible filme que destaca porque los protagonistas hablan frontalmente a la cámara, se basa en una obra de teatro que se creó con los archivos policiales del llamado “Caso Fence”, sobre la investigación para dar con la identidad del muchacho y su posterior apresamiento.

Ojo con las imágenes de archivo de la televisión rumana que usa como contrapunto, te pararán los pelos. ¿Lo mejor? La podrás ver en dos oportunidades, el jueves 8 o el martes 13, a las 9.30 PM.

If It Were Love

Estrenada en febrero de este año, el largometraje If It were love, del director austriaco Patric Chiha, inmediatamente llamó la atención por la trama que desarrolla. En ella registra la vida de 15 bailarines jóvenes que están de gira con la coreógrafa Gisèle Vienne, presentando una obra sobre la cultura rave y techno de los 90.

A través de entrevistas a los protagonistas, se conoce a los artistas de esta compañía, quienes provienen de distintos orígenes socioales, y en los que hay un gay, un trans e, incluso, un nazi.

Un imperdible que fue el ganador del Teddy Award al Mejor Documental, y en Valdivia la podrás ver el lunes 5, a las 10 PM, y el sábado 10, a las 9.30 PM.

Todas las películas estarán en la plataforma de FIC Valdivia.