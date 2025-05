Festival de Jazz ChilEuropa celebra 10 años con cuatro días de música gratis

Es uno de los eventos favoritos cuando llega la primavera. Esto, porque en épocas pre pandemia el Festival de Jazz ChilEuropa se hacía al aire libre y durante las tardes.

Sin embargo, la crisis sanitaria hizo que se cambiara la modalidad por una online, gratis y ultra entretenida. Se hará del 2 al 10 de octubre, siempre las 7.30 PM (para participar tienes que inscribirte antes en este link).

Este imperdible evento celebrará una década desde que se inició en 2009, y para hacer de esto una fiesta, se realizarán conciertos en vivo de ensambles formados por 33 músicos de Chile, Italia, Francia, Austria, Suiza, Alemania, Irlanda, Polonia y Finlandia.

Cada una de las agrupaciones estará formada por un artista europeo y tres nacionales. Estas se presentarán de a pares el 2, 3, 9 y 10 de octubre.

Los demás días se hará un programa educativo junto con la Escuela Moderna de Música y Danza.

Los imperdibles festival de Jazz ChilEuropa

Malwina2.jpg la-tercera

Foto: Ensamble Polonia

Este evento curado por el pianista Orion Morales, es organizado por EUNIC Chile, que reúne a diferentes Instituciones culturales del viejo continente, como al Goethe Institut, al Instituto Francés y las Embajadas de Suiza, Noruega y Polonia.

En esta oportunidad se armaron ocho ensambles que llevan el nombre de cada país europeo participante.

El primero que disfrutarás es el de Polonia, que se presentará el viernes 2, con la cantante y compositora de ese país Malwina Masternak, quien lideró el Club Colectivo Mujeres en Jazz, que promueve la participación de vocalistas femeninas.

De hecho, el ensamble que verás será sólo de músicas, entre ellas la pianista Luciana García, la bajista María José Cabrera y la baterista Sofía Galmes.

Al día siguiente será el turno de Alemania que será liderado por la pianista Josefine Lukschy, conocida por su participación en los grupos The Queef Of England, Bechamel y The Love Factory, quien se unirá al violinista y compositor nacional Brian Urra, al bajista Álvaro Vildosola y el baterista Gaspar Aliaga.

En tanto, el domingo 10 será el día de Italia con el bajista y contrabajista Giacomo Tagliavia, quien se mueve entre el jazz y la música clásica, como también en el rock y el funk. Estará con el saxofonista Víctor Ojeda, la cantante Pilar Hernández y el baterista y compositor Juan Pablo Jaramillo.

Ojo, tampoco te pierdas a Irlanda, Finlandia, Suiza, Austria y Francia, porque posterior a cada conciertos se hará una charla con los músicos. El programa completo lo encuentras en las Redes Sociales del Festival.