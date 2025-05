Festival de Jazz de Providencia llega al Parque Inés de Suárez con entrada gratis y destacados músicos

Caleb Wheeler 2 ok

Las noches de verano están ideales para salir a disfrutar de música en vivo al aire libre, como la que ofrecerá el Festival de Jazz de Providencia 2023.

Uno de los eventos centrados en este género musical más importantes del país y también de los más longevos. De hecho, está cumpliendo nada menos que dos décadas de vida.

Y su aniversario se celebrará en la que se convirtió en su nueva locación, el Parque Inés de Suárez.

Ahí se realizó por primera vez el año pasado, luego de dejar su ubicación tradicional, el Parque de las Esculturas, donde comenzó a pequeña escala y con el nombre de Música junto al río.

Ya consolidado, el Festival de Jazz de Providencia 2023 llega nuevamente al Parque Inés de Suárez, con dos jornadas de música en vivo, el jueves 12 y el viernes 13 de enero.

Ambas con entrada gratuita, tal como la mayoría de las actividades del Festival de Verano Sale el Sol, que organiza la Municipalidad de Providencia y del cual es parte el evento jazzístico.

Ojo, que no necesitas retirar invitaciones para asistir, ya que es por orden de llegada.

Con dos conciertos por noche

Jazz-Providencia-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Municipalidad de Providencia

Fiel a su carácter de cita internacional, el Festival de Jazz de Providencia 2023 reunirá a destacados músicos venidos del extranjeros junto a otros chilenos.

Los que se presentarán en su escenario con dos grupos por día y desde las 9 PM.

Así, la noche inaugural partirá con un proyecto local, Concepción Jazz Sextet, que integran instrumentistas penquistas como el guitarrista César Arriagada, el trombonista Eduardo Espinoza y Luis Mardones en saxo tenor.

Jornada que también tendrá a The Sheryl Bailey 3 Plus One, proyecto que lidera la guitarrista de Pittsburgh Sheryl Bailey y que también incluye a la destacada clarinetista Anat Cohen (ambas en la foto inferior).

Sheryl-Bailey-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Mientras que el viernes 13 en el Festival de Jazz de Providencia se presentarán primero Leo Genovese y Gabriel Puentes Trío y luego Caleb Wheeler Curtis Quartet, con el saxofonista estadounidense Caleb Wheeler a la cabeza (foto principal).

