FIDOCS 2018: El documental sobre la caída de Dilma Rousseff que hay que ver

Entre el 8 y el 14 de noviembre se hará FIDOCS 2018, el festival de documentales más importante de Chile que este año trae más de 50 filmes.

Y hay tres que son bien llamativos: el brasileño O processo, sobre la destitución de Dilma Rousseff; Zurita, un emotivo retrato del poeta chileno; y Matanga/Maya/M.I.A., un interesante perfil sobre la estrella del pop, M.I.A.

Además, las cintas estarán repartidas en diferentes muestras y en tres competencias: Internacional, Nacional y Primer Corte (primeras versiones o adelantos).

La primera destaca por su variedad, ya que, además de la trama política de O processo, de la directora María Marta Ramos, hay documentales con temas como la creatividad y el racismo.

Es el caso de What you gonna do when the world’s on fire, de Roberto Minervini, filme que sigue a una comunidad negra tras la explosión de violencia en Estados Unidos durante 2017.

En tanto, desde Argentina, llega Buenos Aires al Pacífico, de Mariano Donoso, el nostálgico relato sobre un tren que alguna vez unió dos países (Chile y Argentina) y dos océanos.

Competencia Nacional

Zurita-04-OK.jpg la-tercera

Fotos: Prensa FIDOCS

En esta categoría hay títulos imperdibles como Zurita, de Alejandra Carmona, que presenta dolor y desencanto, sentimientos que, sin embargo, le permitirán al Premio Nacional de Literatura buscar en el arte la sanación de sus heridas.

También estará Los sueños del castillo, de René Ballesteros, premiada como mejor película en el último FICValdivia y estreno en Santiago. Muestra a los niños de un centro de detención juvenil en medio del campo mapuche y las pesadillas recurrentes que sufren.

Ojo también con Las Cruces, de Teresa Arredondo y Carlos Vásquez Méndez. Galardonada en FICValdivia con el premio especial del jurado, trata sobre la participación que le cabría a la empresa CMPC en la muerte y desaparición de 19 trabajadores tras el golpe militar de 1973.

Primeros cortes en FIDOCS 2018

Matangi_Maya_MIA_2-OK.jpg la-tercera

Estos documentales de origen chileno, argentino y costaricense son primeras versiones o adelantos que desde ya llaman la atención. Como Nunca subí el provincia, que el destacado director Ignacio Agüero anticipa en el festival.

Los otros trabajos en etapa de post producción que estarán en FIDOCS 2018 son El viaje de la Mona Lisa, de Nicole Costa; Pampas marcianas, de Aníbal Jofré; Caperucita Roja, de Tatiana Mazú, y Avanzaré tan despacio, de Natalia Solórzano.

Además de los documentales en competencia, habrá una muestra de otros que han destacado a nivel internacional, como el filme sobre la cantante M.I.A. y el último trabajo del director chino Tsai Ming-liang, Your face.

Para ver la programación completa del festival —que tendrá como sedes CineHoyts Vivo Imperio, Cine UC, Cineteca Nacional, Casona Nemesio Antúnez, Centro GAM, Sala K, Biblioteca Nicanor Parra/UDP y Taller Huemul—, hay que ingresar a la web oficial.

¿Precios de las entradas? En Hoyts Vivo Imperio, general $ 3.000, estudiantes $ 2.500. En Cineteca Nacional, general $ 2.000, estudiantes $ 1.000. En Cine UC, general $ 3.000, estudiantes $ 1.500.

Las actividades y funciones en Casona Nemesio Antúnez, Sala K, Centro GAM y Biblioteca Nicanor Parra son gratis y abiertas al público.