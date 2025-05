Florida Bier te refresca en el Monumental con mucha cerveza y shows de Santaferia, Polimá y Marcianeke

Santaferia 1 ok

Cervezas y música en vivo es una dupla imbatible y el principal gancho de Florida Bier 2023.

La nueva versión de este prendido festival, que lleva más de 10 años juntando ambas cosas y que son las pasiones de muchos.

Los mismos que de seguro no se querrán perder su edición veraniega, la que nuevamente se realizará en el Estadio Monumental, el mismo donde se hizo su última versión, en noviembre pasado.

Ahora, Florida Bier 2023 refrescará las vacaciones con un encuentro al aire libre que se desarrollará el sábado 21 de enero.

Florida-Bier-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Florida Bier

Toda una jornada con abundante cerveza, gastronomía y por supuesto música en vivo con destacados grupos y solistas, la mayoría chilenos más un invitado extranjero.

Se trata de una parrilla que juntará a artistas tropicales con representantes del género urbano y por eso el evento tiene el subtítulo de Cumbias versus urbanos.

No importa cuáles de los dos estilos prefieras, porque acá no tendrás que elegir y los podrás disfrutar ambos desde las 11 AM, la hora que partirá el festival.

Cumbia vs urbanos en Florida Bier 2023

ChileTrapFest-Polima-ok.jpg JULIO IGNACIO

Foto: Archivo

Por el lado de la cumbia Florida Bier 2023 tendrá a Santaferia, infaltables en cualquier evento donde el baile sea el protagonista.

Además de El Bloque Ocho, Mr Gato y, desde Argentina, Amar Azul con éxitos Yo tomo, Quiero confesarme y No quiero dormir.

Mientras que la representación de la música urbana la encabezarán nombres populares y que lideran las playlists, como Marcianeke y Polimá Westocoast.

Pablo Chill-E y Jordan 23 serán otros de los nombres que llegarán con trap y reggaeton a este evento.

Junto con la música, Florida Bier 2023 tendrá varios expositores con cerveza bien fresca, además de food trucks ofreciendo distintas preparaciones al paso.

Las entradas para el evento cuestan desde $ 18.000 y se venden en Passline.