Frecuencias: el paraíso de la música electrónica

Por Darío Zambra

Este fin de semana, los amantes de los buenos beats de seguro querrán pasar todo el fin de semana en el GAM. ¿La razón? Que este centro cultural capitalino albergará la primera versión de Frecuencias, un encuentro entorno a la música electrónica latinoamericana.

Serán dos días en que se Djs, productores, gestores, sellos, periodistas y expertos se conectarán con el público a través showcases, clínicas, conversatorios y documentales, todos gratuitos.

Entre los conversatorios, el sábado no se pierda el inaugural (11.30 AM), sobre la relevancia de la electrónica chilena, moderado por Freddy Mursi y con invitados como Carlos Cabezas, Dj Zikuta y Fat Pablo.

El mismo sábado, a las 6.35 PM, no se pierda, el documental We are sudamerican beats, presentado por su director, Daniel Véliz Alcaino.

Ojo con la Plaza Central del GAM, que entre sábado y domingo podrá disfrutar ahí de presentaciones gratuitas de grandes nombres de la escena, como Dementira & Motivado, Pol del Sur, Alejandro Vivanco, Mika Martini, Fantasna y F600.

DÓNDE: Alameda 227 TELÉFONO: 225665500 FACEBOOK:Frecuencias 2017 HORARIO: Sá. y do., 10 AM a 8 PM PRECIO: Gratis EDAD: Todo público ESTACIONAMIENTO: En Villavicencio 354, $ 1.200 la hora