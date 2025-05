Fuerza Bruta vuelve a Chile con un asombroso espectáculo: Wayra

Fuerza Bruta 3 ok

Después de casi una década, se vuelve a presentar Fuerza Bruta en Chile.

La exitosa compañía argentina, famosa en el mundo por sus espectáculos de teatro performático, donde el escenario fijo desaparece para mezclarse con el público y soprender con impresionantes actos.

Tal como lo hicieron en 2014, en el debut de Fuerza Bruta en Chile, que en ese entonces dio que hablar con sus presentaciones en el estacionamiento del Parque Arauco.

Ahora de segura meterán ruido nuevamente con su regreso al país, con funciones que se realizarán durante noviembre en Espacio Riesco.

Fuerza-Bruta-1-ok.jpg ZHAO-JUNSHI

Foto: Fuerza Bruta

Esta vez la compañía, fundada en 2003 por Diqui James y Gaby Kerpel, trae otro show, llamado Wayra, palabra que en quechua significa "viento".

Se trata de una versión renovada del montaje que estrenaron hace más de 10 años y que ya presentaron en 34 países, con más de 6.000.000 de espectadores.

Un show sin libreto ni escenario

Fuerza-Bruta-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Fuerza Bruta

Si no los viste en su primera vez en Santiago, entonces no te quedes fuera de las nuevas presentaciones de Fuerza Bruta en Chile.

Ahí quedarás boquiabierto con Wayra y su impresionante puesta en escena, donde no hay un escenario fijo y tampoco butacas.

En cambio, la acción se desarrolla en medio del público, que está de pie, y ahí va sucediendo una serie de asombrosos actos que combinan teatro, performance, música, danza y tecnología, con efectos especiales y pantallas gigantes.

“Nuestro show tiene una característica muy particular. No hay libreto, no hay gente hablando, son todas acciones físicas y transmitimos energía a través de nuestro cuerpo", resume Fabiano D'Aquila, coordinador general de Fuerza Bruta Wayra.

Así, podrás ver a un frenético corredor sobre una trotadora y una piscina que literalmente desciende sobre el público, con bailarines en su interior, entre otras experiencias.

Y atento, que pronto se anunciarán las fechas de las funciones de Fuerza Bruta en Chile, además de los precios y fecha de venta de las entradas.