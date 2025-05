Fútbol, esfuerzo y alegría: Así es el documental de Netflix sobre Antoine Griezmann

En el catálogo de documentales de Netflix hay varias producciones de buen nivel que centran su mirada en el fútbol.

Entre ellas encontramos series como Gold Stars –que narra grandes momentos vividos en las copas mundiales–, y películas como Les Bleus, que cuenta 20 años de historia de la Selección Francesa de Fútbol.

A esa lista ahora Netflix añade una nueva producción original que sigue la figura del exitoso jugador francés Antoine Griezmann. Y es como un regalo de cumpleaños para el jugador, pues su estreno el 21 de marzo coincide con el día en que el galo celebra 28 años de edad.

Acá el trailer:

https://twitter.com/NetflixES/status/1108652463001878529

Historia de esfuerzo

Antoine Griezmann Nace una Leyenda la-tercera

Con entrevistas a jugadores como Paul Pogba y Diego Godín, entrenadores como Didier Deschamps y el "Cholo" Simeone, a su exagente y descubridor Eric Olhats, y a su familia, el documental narra cómo fue el camino de vida que ha convertido a Antoine Griezmann en uno de los jugadores franceses más importantes de la actualidad.

Porque para el ex jugador de la Real Sociedad las cosas no siempre fueron fáciles. De hecho, en sus inicios fue desestimado por un sinnúmero de clubes de su país natal, que argumentaban que el chico no reunía las condiciones físicas necesarias, sobre todo por su estatura. Eso hasta que el club español valoró su talento y le dio una primera oportunidad.

Sin hablar nada de español, un muy joven Antoine Griezmann se aleja de su familia y viaja a España para cumplir el sueño de su vida: convertirse en jugador profesional.

Reconocido como un jugador solitario, pero alegre y muy talentoso, el atacante francés logró conquistar a la hinchada de su club y de su selección nacional, con la que se coronó Campeón del Mundo en el último mundial de fútbol disputado en Rusia.

Y sobre su cariño a la hinchada que lo ha visto crecer, el francés deja algo muy en claro ante su aparente negociación con el Barcelona y su posible salida del Atlético de Madrid. Tal como él mismo dice en el trailer: "Amo al Atleti, amo a mis compañeros de equipo y amo al Cholo".

Un documental rápido –dura poco más de una hora– y entretenido de ver, que la fanaticada del fútbol disfrutará por la gran cantidad de material exclusivo que presenta, aun cuando Antoine Griezmann no sea su jugador favorito.

Mira el documental en Netflix.