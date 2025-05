Gatronomía: A la mesa con... Kurt Schmidt

Es una de las cabezas de 99 Restaurante, el local con cocina a la vista que abrió el año pasado en Andrés de Fuenzalida. Un lugar que ha dado que hablar por sus menús de temporada con técnicas de alta cocina, que puede probar al almuerzo ($ 8.000) o en una propuesta extendida en horario nocturno, de seis ($ 21.000) o nueve tiempos ($ 26.000), alternativa que cambia cada tres meses.

Por Loreto Gatica.

¿Cuál es el plato que no te cansas de probar ahí? El de siete texturas de hongos. Es un plato hecho sólo con distintas variedades de este producto, en los que se juega con texturas: crocantes, suaves, etc. Con ese plato vamos a Flemish Food Bash, el festival que se hace en Bélgica desde este fin de semana y donde las personas que compren su ticket tendrán la posibilidad de probar las preparaciones de más de 40 chefs de todo el mundo.

¿Un postre imperdible del local? En esa área el encargado es el chef Gustavo Sáez. Para el menú de la noche prepara un plato tan simple como el pan con palta: un helado de palta, cremoso, con un pan brioche crocante y dulce, más unas gotitas de limón.

Un imperdible del restaurante es 99 + 1, donde un par de noches al mes invitan a un conocido chef a compartir su cocina. ¿Próximos invitados? Este es un menú de 10 tiempos en los que, por $ 40.000 (incluye maridaje), se pueden degustar los platos que resultan cuando juntamos nuestra cocina con la de algún chef destacado. Hasta ahora ha sido un éxito. El viernes pasado, por ejemplo, vino Ciro Watanabe, de Ozaka. Los próximos son Juan Morales, de D.O. Restorán, el 21 de julio, y Rolando Ortega, de Salvador Cocina & Café, el 4 de agosto. Es sólo con reserva.

Si no estás en 99, ¿dónde vas a comer? A Ambrosía (Pamplona 78) y Ozaka (Isidora Goyenechea 3000). Son lugares que me encantan, porque me siento como en casa. Ahí no pido la carta, sólo me dejo llevar. Les digo a los chefs que me traigan esos platos en los que están pensando, probando y saben que me van a gustar.

Tu mejor dato... Recién anduve por Chiloé y conocí a don Juan López. Vende un chancho ahumado, cocinado y sellado al vacío, listo para comer. Lo mejor es que lo manda a Santiago (tel. 9.0593968).

* Abierto de lunes a viernes