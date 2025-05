Gladiador In Concert: el épico espectáculo que llega a Chile

Gladiador in concert 2 ok

Este año las aventuras y batallas del general hispanorromano Máximo Décimo Meridio se pusieron de moda nuevamente, tal como lo demuestra Gladiador In Concert.

El espectáculo que revive la épica de Gladiador, la película del año 2000 dirigida por Ridley Scott y que se ambienta en el antiguo Imperio Romano.

Una mega producción protagonizada por Russell Crowe, Joaquin Phoenix y Connie Nielsen, y que se convirtió en un éxito de crítica y público.

Gladiador-in-concert-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

La que, además, tendrá una continuación en Gladiador 2, largometraje que se estrenará en cines noviembre próximo, con Paul Mescal y Pedro Pascal encabezando su elenco.

Pero antes de que llegue a la pantalla grande, puedes disfrutar en vivo de la música de la cinta original en Gladiador In Concert.

Un concierto que este año llega a Chile con la banda sonora del recordado filme de Ridley Scott.

Entradas y precios de Gladiador in Concert

Gladiador-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

A Chile el espectáculo llega con una única presentación, que será el jueves 29 de agosto, a las 9 PM, en Movistar Arena.

Ahí revivirán las recordadas melodías que Hans Zimmer compuso para la película junto a Lisa Gerrard, la vocalista del grupo Dead Can Dance.

Banda sonora que ganó un Globo de Oro y que escucharás en Gladiador In Concert en la interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, con más de 200 músicos, y bajo la dirección de Benjamín Pope.

Por supuesto que uno de los más esperados será Now we are free, el tema principal, que originalmente interpreta Gerrard con su impactante voz.

Un espectáculo que será aun más épico con la proyección en una pantalla gigante de las escenas más memorables del filme.

Las entradas para Gladiador In Concert cuestan desde $ 32.200 y se venden a través de Puntoticket.