Glamorous: la vivaz comedia dramática de Netflix marcada por la diversidad y la aceptación

Luego de confirmar una breve aparición como Samantha Jones en el segundo ciclo And just like that… -el revival de Sex and the city-, Kim Cattrall retorna con un papel central en Glamorous.

La comedia dramática creada por Jordon Nardino (Star Trek: Discovery) en la que la famosa actriz complementa la narración sobre un joven queer como la dueña de una empresa de cosmética.

La marca de lujo que da el nombre al espacio y cuyas oficinas son el escenario principal para su entretenida narración de 10 emisiones, que se estrena en Netflix en el instante preciso.

Glamorous

Glamorous | Netflix

Ya que la nueva serie original de la plataforma debuta en el Mes del Orgullo con la historia centrada en Marco Mejia (​​Miss Benny), un chico de Nueva York que es todo un experto en maquillaje.

Por lo que combina sus tutoriales online con su trabajo como vendedor en la sección de belleza de una gran tienda. Hasta que la aparición de una clienta marca un cambio en su vida.

Ya que ella no es una compradora cualquiera, sino que Madolyn Addison (Cattrall), la dueña y creadora de los sofisticados cosméticos Glamorous, además de mítica modelo de los años 80.

La llegada de Marco a Glamorous

Glamorous

Glamorous | Netflix

Un primer contacto que le revela a Madolyn la chispeante personalidad de Marco y su talento con sombras e iluminadores, por lo que le ofrece trabajo como su segundo asistente.

Lo que lo lleva, con su impecable maquillaje y tacones altos, a unirse al equipo que integran Venetia (Jade Payton), la asistente original, y Chad (Zane Phillips), el hijo de Madolyn.

Glamorous

Glamorous | Netflix

Además de la diseñadora Britt (Ayesha Harris) y su colega Ben (Michael Hsu Rosen), quien desde un primer momento no puede ocultar su atracción por Marco y pronto es parte de un triángulo.

Ya que el joven maquillador mantiene vivas las esperanzas románticas de Ben, mientras entabla una relación con Parker (Graham Parkhurst), un experto en finanzas más tradicional.

Lo que ocurre al mismo tiempo que Marco se convierte en una pieza clave en el funcionamiento de Glamorous y la venta de la empresa a la multinacional Vendemiaire.

En una suma de negocios y situaciones personales que permiten al espacio explorar en la diversidad, el paso a la adultez y la aceptación, dándole a Cattrall la oportunidad de brillar como Madolyn.

