Gratis: 12 increíbles lugares que podrás recorrer en OH! Stgo

Es la segunda vez que se hace el festival urbano OH! Stgo 2018 que durante dos días -el sábado 8 y domingo 9- abrirá gratis más de 90 espacios que se lucen por su arquitectura e ingeniería, en más de 30 comunas de la Región Metropolitana.

Por ejemplo, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el Palacio Pereira y la Basílica del Salvador.

Acá te recomendamos 12 que no te puedes perder.

1. Basílica del Salvador

Basílica-del-Salvador-OK-Dino-Bozzi-Tandem.jpg la-tercera

De seguro han pasado más de alguna vez frente a este imponente templo ubicado en la esquina de Huérfanos con Almirante Barroso, en el barrio Brasil.

Diseñada por el arquitecto alemán Teodoro Burchard, se construyó a fines del siglo XIX y se convirtió en el primer edificio neogótico levantado en Chile.

El terremoto de 1985 dejó la basílica dañada y nunca se concretaron las obras de reconstrucción. Por eso se decidió cerrarla al público en 2004.

Pero este fin de semana se abrirá por primera vez en 14 años, como parte del evento OH! Santiago.

Eso es posible gracias al proyecto de reforzamiento de la estructura del templo, que acaba de terminar la oficina de arquitectos Tandem por encargo del MOP.

De hecho, será uno los arquitectos a cargo, Dino Bozzi, quien guiará los recorridos gratuitos que se harán por la basílica el sábado y domingo, entre 10.30 PM y 1.30 PM.

Por 45 minutos, recorrerá la nave central mientras te enteras de la historia del lugar y los planes de reconstrucción.

Todos los detalles para asegurarte un cupo los puedes encontrar acá.

2. Conocer la nueva Línea 3 del Metro

linea2-los-libertadores02.jpg la-tercera

Foto: Metro/ ohstgo.cl

Este sábado 8 tendrás la oportunidad de caminar bajo tierra.

En Av. Américo Vespucio Norte 2300 se está construyendo la estación Los Libertadores, de la Línea 3 del Metro de Santiago, esa que se inaugurará a principios del 2019 y que unirá las comunas de Quilicura con La Reina.

Si quieres conocer cómo está quedando, tienes que ir entre las 10 AM y 4 PM, para que te sumes a alguno de los recorridos guiados que hará la empresa junto con Oh! Stgo.

Saldrán cada una hora (por orden de llegada) y con grupos que no superen las 30 personas.

Es entretenido, porque ahí te mostrarán la primera estación lista de esta línea.

Y además, te explicarán todo sobre el sistema de construcción austriaco que están utilizando.

También te contarán algunos detalles técnicos, como el sistema de electrificación en altura, el estilo de las puertas y el aire acondicionado de los coches.

Eso sí, sólo pueden ingresar niños mayores de cuatro años, para que te programes si tienes hijos más chicos, porque todas las personas deberán usar casco y chaquetilla para ingresar.

3. Nave

CENTRO-NAVE-26.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

Una de las joyitas del barrio Yungay es este espacio cultural que abrió en 2015 en una casona patrimonial del siglo XIX, que había sido destruida por un incendio y luego por el terremoto de 2010.

Luego de la recuperación encabezada por el arquitecto Smiljan Radic, se conviertió en Nave, un centro de creación de diversas disciplinas y donde se montan espectáculos de teatro, danza y música.

Para OH! Santiago, abrirá sus puertas el domingo 2 de septiembre, de 3 PM a 6 PM, para que puedes recorrer libremente cada uno de sus rincones.

No sólo podrás conocer los espacios que abren al público habitualmente, como el teatro y la azotea, sino también los lugares de ensayo y de creación de los artistas.

Si quieres, incluso, puedes armar un picnic en su azotea, que tiene una bonita vista del barrio Yungay.

Ojo, que no requieres inscribirte; sólo basta llegar e ingresar por el acceso de Libertad 410.

4. Persa Víctor Manuel

Franklin-14.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

En el último año, el Persa Víctor Manuel, el galpón más antiguo del Persa Biobío, se ha convertido en una especie de epicentro cultural del barrio.

Ahí, por supuesto, se va a cachurear, pero también a escuchar conciertos, apreciar arte urbano y disfrutar de buenas picadas.

Esta nueva cara del persa podrás conocerla este sábado y domingo, en los recorridos guiados que se harán, a las 12.30 PM, a propósito de OH! Santiago.

Apreciarás, por ejemplo, la azotea que tiene el mural de suelo más grande del país, pintado por Cekis, pionero del grafiti en Chile y referente mundial del street art.

También, el espacio que albergará a una nueva galería dedicada a la serigrafía, llamada La Curtiembre, que también tiene un mural en el piso, de la joven artista SN-KE.

Para sumarte a estos recorridos debes inscribirte acá. Ojo, que los cupos son limitados.

5. Mapocho 42 K

Parque-Renato-Poblete-5.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

En Oh! Stgo también se harán panoramas destinados a los niños, como el Mapocho 42 kids, un recorrido de educación medioambiental y patrimonial de 42 kilómetros por la ribera del río Mapocho.

Se hará el domingo 9, desde las 10.30 AM.

El punto de partida será el Parque Bicentenario de Vitacura (esquina Isabel Montt con av. Bicentenario) para dirigirse media hora después, al hermoso parque fluvial Renato Poblete.

¿Lo mejor? Siempre será guiado por la organización Mapocho42 K, que irá mostrando hitos geográficos y monumentales que están alrededor del río, por ejemplo, el molino ubicado en Av. Providencia con Ricardo Lyon, o los cerros que se ven mientras se pedalea, entre ellos el Manquehue y el San Cristóbal.

Además, a los niños les entregarán un colorido mapa en que podrán ir marcando los puntos que conocieron.

Y también les pasarán bombas de semillas que el grupo Paisaje Táctico recolectó en el mismo lecho y conviritó en unas bolas de arcilla con los granos en su interior, basándose en la técnica japonesa nendo dango, que no necesita ser plantada para que florezca.

Estas serán lanzadas al suelo en tres puntos, cerca del puente Racamalac, en Providencia, alrededor de la Estación Mapocho y al llegar a Parque Renato Poblete.

Ojo, la actividad termina a la 1.30 PM y todos deben llevar su propia bicicleta. En caso contrario pueden usar las bicis públicas.

6. Palacio Pereira

palacio-pereira05.jpg la-tercera

Foto: ohstgo.cl

Seguro has visto que hace años está en restauración este palacio de estilo neoclásico del s. XIX ubicado justo en la esquina de las calles Huérfanos con San Martín.

El Palacio Pereira fue declarado Monumento Nacional en 1975 y lo mandó a construir el empresario y político chileno Luis Pereira Cotapos (1835-1909) para su familia.

Este inmueble ícono de la ciudad estuvo por más de 30 años en abandono, hasta que en 2011 lo adquirió el Estado y cuatro años después comenzaron con su restauración.

El próximo sábado 8 podrás ir a recorrer su interior y conocer el avance de la obra, entre las 9 AM y 1 PM.

Ojo, es es una actividad para mayores de 18 años y tendrás que concursar por un cupo en el Facebook de OH! Stgo.

Esto, porque se necesitan gestionar seguros de accidentes.

7. Museo de la Memoria

museo-de-la-memoria01.jpg la-tercera

Foto: Museo de la Memoria/ ohstgo.cl

Si aún no conoces el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, ahora tienes una excelente oportunidad para ir a recorrerlo, y todavía mejor, porque lo harás con Miguel Lawner, conocido como el arquitecto de la Unidad Popular.

Esto, porque durante el gobierno de Salvador Allende fue director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU) y por sus proyectos de arquitectura social.

Él estará a las 12 PM del domingo 9, esperando al público en la explanada de este recinto cultural inaugurado en 2010 con objetivo de visibilizar las violaciones a los DD.HH. cometidas por el Estado de Chile entre 1973 y 1990.

Durante el trayecto de una hora, Lawner de 90 años, irá comentando todo sobre la arquitectura del lugar y su relación con la memoria.

Además de la vinculación de este inmueble -que acaba de estar en la palestra por los comentarios del ex ministro de Cultura, Mauricio Rojas- con el barrio Yungay.

Ojo, es una actividad que no requiere inscripción, basta con llegar a la hora para ser parte de este entretenido recorrido guiado.

8. Nuevo Ministerio de Desarrollo Social

miniesterio-desarrollo-social03.jpg la-tercera

Foto: Ohstgo.cl

Este paseo el día sábado 8 será toda una clase gratuita de urbanismo y sobre cómo serán las construcciones del futuro en el centro de Santiago.

En ella, el propio ministro Alfredo Moreno, a las 9.30 AM, dará el recorrido por algunos de los seis pisos y cuatro subterráneos del edificio, con sistema de iluminación LED, aire acondicionado ecológico, puntos limpios de reciclaje y accesos para personas con discapacidad.

Además, durante el recorrido conocerás el gabinete ministerial, que cuenta con un gran reloj digital en la oficina que encantará a los niños, y una biblioteca pública, con más de 11 mil libros.

También habrá otros dos recorridos, a las 10.30 AM y 11.30 AM, guiados por miembros del ministerio. No te vayas sin antes tomarte una foto entre el ministerio y la iglesia Santa Ana, monumento histórico de más de 160 años. Todo un contraste entre antiguo y moderno.

9. Chilevisión

chilevisionmachasa.jpg la-tercera

Foto: Ohstgo.cl

Este paseo guiado es un viaje por el tiempo.

En él, conocerás las instalaciones de los nuevos estudios de televisión, pero a la vez, aprenderás de la historia paralela que tuvo este lugar, casi un siglo atrás, cuando el edificio albergaba a una de las fábricas textiles más importantes de Sudamérica: las fábricas textil Yarur y Machasa.

Serán tres los recorridos este sábado 8, a las 9.30 AM, 10.30 AM y 11.30 AM, junto al arquitecto Mauricio Léniz, encargado del rediseño del edificio de estilo art déco.

Los recorridos, de unos 45 minutos, recorrerán los lugares más emblemáticos del edificio, como los túneles subterráneos, que conectaban hace medio siglo distintos puntos de la instalación, y los estudios de televisión y el noticiario del canal, donde antes trabajaban las máquinas de algodón.

10. Ampliación Aeropuerto Arturo Merino Benítez

OK-Pudahuel_Aeropuerto-Arturo-Merino-Benítez.jpg la-tercera

Todos saben que el Aeropuerto Arturo Merino Benítez está siendo remodelado, pero muy diferente es ir a ver las obras y conocer sus avances in situ.

Eso es lo que podrán hacer, este sábado y domingo, quienes participen en un concurso en el Facebook @OHStgo. Los que ganen un cupo, participarán de tours guiados a las 9 AM, 12 PM y 3 PM por esa importante remodelación que está en plena faena.

Al llegar al lugar, los subirán a un bus y les pasarán un casco para recorrer algunas de las obras en ejecución, como los espigones, esas extensiones del edificio central donde se encuentran las salas de embarque y donde se estacionan los aviones.

Ojo, eso sí, porque es una actividad sólo para mayores de 18 años.

Una buena oportunidad para conocer antes que el resto la nueva cara que estrenará a fines de 2020 el aeropuerto, que triplicará su infraestructura, permitiendo el arribo de nuevas aerolíneas y una mejora en la calidad de atención hacia los pasajeros.

11. Paseo Bandera + plazas de bolsillo

Calle-Bandera-21.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

El pasado viernes 7 de septiembre se anunció que la céntrica calle Bandera se quedaría, para siempre, como una arteria peatonal.

Una buena noticia que se celebró, porque con esta se mantendría la intervención que hizo el artista urbano Dasic Fernández en el suelo del lugar, y los asientos y macetas que la decoran.

Para hablar acerca de espacios públicos innovadores, los arquitectos Carolina Guido, de Brasil, y Gastón Vega y Karen Troncoso, de Chile, harán este sábado 8, entre las 10.30 AM y 1 PM, un recorrido guiado por esta calle.

Pero no sólo eso, también por las plazas de bolsillo que están cerca: la de Morandé 83 y la de Teatinos con Santo Domingo, ganadoras del Premio Avonni 2016 en la categoría Ciudad Nueva.

El punto de encuentro es en la primera plaza, para conversar ahí acerca de la recuperación de espacios privados que se abren a la comunidad.

Después, seguirán por el paseo Bandera y la plaza de Teatinos, donde hablarán sobre las nuevas maneras de pensar la ciudad.

Para finalizar, harán un ejercicio en el estacionamiento del Congreso Nacional en Santiago, ubicado en la esquina de Morandé con Catedral, donde deberán imaginar cuál es la mejor idea para cambiar el espacio.

Ojo, es con inscripción previa y se recomienda ir con zapatos cómodos.

12. Templo Bahá'í

templo-bahai03-OK.jpg la-tercera

Foto: Gentileza OH! Stgo

Este ícono, que desde 2016 vigila desde lo alto la capital, estará abierto al público ambos días, de 9 AM a 7 PM, con recorrido libre.

Vale la pena ir a conocer esta original edificación, fabricada en mármol, acero, vidrio fundido, madera y bronce, un lugar de encuentro y reflexión para quienes quieran orar o meditar en silencio.

Una obra emplazada en lo alto de Peñalolén que requirió del esfuerzo mancomunado de personas en Chile, Canadá, Alemania, Turquía, Estados Unidos, Portugal e Israel.