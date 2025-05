Gratis: Adrenalínicos talleres de montañismo dictados por expertos

Cada vez tiene más adeptos el trekking y la vida al aire libre, pero para disfrutar de estas jornadas, siempre es bueno tener conocimientos que te permitan estar preparado para, por ejemplo, el viento o la lluvia.

Es por eso que los montañistas chilenos Cristián García Huidobro, Ernesto Olivares, Juan Ignacio Canales y Diego Vergara, a través de su Programa Aventura junto a Anglo American, están realizando cursos gratuitos, para enseñarte desde cómo elegir el suelo para instalar la carpa hasta tips para alcanzar cumbres de media y alta montaña.

Los talleres de este Centro de Formación de Montaña se harán todos los domingos hasta marzo y, para participar debes inscribirte al mail contacto@programaaventura.cl, así podrás tomar uno de los 20 cupos que tiene cada una de las salidas.

La primera excursión fue sobre el arte de acampar y se hizo el 5 de enero. En tanto, este domingo 12 se hará una de Técnicas de Marcha, para niños, jóvenes y adultos, en que aprenderás cómo caminar con seguridad y a organizar una salida.

Detalles del taller

IMG_5608.jpg la-tercera

Foto: Programa Aventura.

Te pasarán a buscar a las 8.30 AM a la Plaza San Enrique para llevarte hasta Corral Quemado, en Camino a Farellones.

Desde ahí harás un trekking hacia la Curva 32 del Sendero Lomas del Viento, donde el senderista Ernesto Olivares irá explicando la formas de cómo caminar y dosificar las energías en un entorno de baja y media montaña.

Además, el experto enseñará todo sobre la hidratación necesaria y y el equipo con el que debes ir.

De hecho, para asistir tendrás que llevar un pantalón ligero (nunca short), camiseta de manga larga deportiva, además de una de recambio, zapatos de trekking o zapatillas con buen adherente, cortaviento, lentes de sol, bandana y gorro, entre otras vestimentas necesarias.

Este taller dura 10 horas e incluye la comida: una ración de marcha, agua y bebidas isotónicas. También te pasarán bastones, brújula y piolet, ese instrumento para asegurarse en el hielo o la nieve

Estarás de regreso en la mismo punto de encuentro, a las 6.30 PM.

Otros trayectos

IMG_5516.jpg la-tercera

Foto: Programa Aventura.

Si no alcanzas a inscribirte en esta oportunidad, no te preocupes, porque el 2 de febrero se hará una salida para jóvenes y adultos (no para niños) al cerro Provincia, y el 16 del mismo mes, una a La Parva.

En tanto, en marzo podrás participar de una excursión al cerro Pintor, el domingo 1, y a Leonera, un circuito de alta montaña que se llevará a cabo entre el sábado 14 y domingo 15.

También se realizará un trayecto a El Plomo, entre el miércoles 25 y domingo 29 de ese mes.

Si quieres saber de más circuitos, entonces revisa esta guía con trekking para hacer en Santiago.