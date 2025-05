Gratis: Armar memes de Frida Kahlo y Diego Rivera

Hace un par de semanas que en el Centro Cultural La Moneda se inauguró la muestra Grandes Artistas Latinoamericanos, en la que se exponen más de 170 obras de Diego Rivera, Frida Kahlo y Roberto Matta, entre otros.

Lleve a sus niños a ver este montaje y a la salida podrá entrar con ellos a la Zona Interactiva Mustakis, que siempre tiene juegos para enseñar más sobre la exposición.

Entre la media docena de módulos, llama la atención ese en el que se puede escuchar música desde unos audífonos para inspirarse y hacer una obra de arte con metales y bolitas.

Otro, es aquel en que se pueden armar memes: sólo hay que elegir unos cuadritos con frases e imágenes divertidas, sacadas de las pinturas de la expo, y unirlos.

HORARIO: Lu., 10 AM a 2 PM; ma. a do., 10 AM a 2 PM y 3 PM a 7 PM EDAD: Mayores de dos años ESTACIONAMIENTO: Bajo la Plaza de la Ciudadanía, $ 2.820 la hora.