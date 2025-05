Gratis: Clases de cocina para niños en La Fuente Reina

Si eres un adicto a los sándwiches, en especial si son de esos enormes que se hacen imposible de comer con las manos, entonces de seguro conoces La Fuente Reina.

Un local ideal para con niños, en especial para estas vacaciones de invierno.

¿La Razón? Una carta bien sabrosa, con opciones como las pizzas estilo napolitano como la "Afrodita" ($ 9.990) con salsa de tomate, mozzarella, rúcula, jamón serrano, queso parmesano y aceite de oliva.

Además de una gran variedad de sándwiches, como "Don Sebastián" ($ 6.990), con chicharrón de pollo, papas hilo, choclo, lechuga, y salsas como una mayonesa con rocoto y otra de ají amarillo

Otro punto bueno es que tiene juegos gratis, en un lugar techado y calefaccionado, para decirle adiós al frío.

Ahí, hay muro de escalada por ejemplo, una cancha de mini futbolito y resbalines para los más pequeños.

futbolito-Fuente-Reina.jpg la-tercera

Clases de cocina para estas vacaciones de invierno

Además desde este 9 de julio, hay clases de cocina gratis entre las 12.30 PM y 5 PM para niños desde los 6 años, donde les enseñarán a hacer pizza, por ejemplo.

Puedes inscribirte escribiendo a marketing@lafuentereina.cl.

HORARIO: Lu. a vi., 7.30 AM a 1 AM. Sá. 9 AM a 1 AM. Do. 9 AM a 11 PM. ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.