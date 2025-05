Gratis: Los imperdibles documentales sobre vida salvaje en Chile que podrás ver por streaming

Seeking the andean cat

El 18 de marzo comenzaba el Santiago Wild Fest, el primer festival de medioambiente y vida salvaje en Chile. Sin embargo, tuvieron que cancelarlo para prevenir el contagio de la Covid-19.

Más allá de la decepción por no concretarlo, los organizadores decidieron seguir adelante y, por lo mismo, el 30 de abril anunciaron la liberación de los siete documentales finalistas de este certamen organizado por la plataforma Ladera Sur, con el apoyo de Jackson Wild y Smithsonian Channel.

Durante tres semanas verás gratis en esta web dedicada a los viajes, naturaleza y ciencia, estas cintas de hermosa fotografía y, lo más importante, que incitan al cuidado y respeto por el Planeta.

Un panorama imperdible que podrás disfrutar en familia e, incluso, votar por tu favoritas, para la categoría Premio del Público.

¿Qué ver en Santiago Wild Fest?

Santiago Wild la-tercera

Foto: Documental Mar de Juan Fernández

Son varias las opciones, pero una recomendada es Seeking the Andean Cat o Buscando al Gato Andino (foto principal). Se trata de un cortometraje de casi 12 minutos que realizó el veterinario Rodrigo Villalobos, sobre este felino considerado uno de los más difíciles de ver en el mundo y que se encuentra en la cordillera de los Andes.

Otro increíble es la dirigida por Mateo Barrenengoa. Se llama Humedales de Chiloé y en este conocerás todo sobre estos ecosistemas que están cubiertos de agua y donde se concentra una importante diversidad biológica, como patos y cisnes de cuello negro, además de musgo y árboles milenarios. Asimismo, en este corto de 13 minutos, también te enterarás de los problemas que hay en torno a ellos, como la contaminación de sus aguas.

No dejes de ver la web serie Mar de Juan Fernández: relatos y leyendas del archipiélago, que Lucas Zañartu hizo junto con la ONG Oceana. Tiene nueve capítulos y en cada uno sabrás una historia de este archipiélago, como la gran cantidad de especies que viven en este increíble lugar.

También podrás ver Olas de Sacrificio, Yaktal, Archipiélago de Humboldt, paraíso en peligro; y The mother of the sea.

Revisa la web de Ladera Sur para ver todas las películas.