Gratis: Melodías entre ramas en Matucana 100

Hasta el 20 de mayo, en Matucana 100 podrá encontrarse con grabaciones que “caen” de un árbol para luego “escurrir” por las ramas.

Son instalaciones que forman parte del montaje Los nuevos sensibles, de la dupla artística formada por Rodrigo Vergara y José Pablo Díaz (Hoffmann’s House).

La primera que verá al llegar a la Galería de Artes Visuales es Músicas Colgantes, un árbol en posición invertida y de cuyos siete audífonos adosados a las ramas “brota” música de bandas brasileñas, producida por Carlos Cabezas (Electrodomésticos).

Música-colgante-en-Matucana-100-12.jpg la-tercera

A éste se suma otro montaje de los artistas Iván Navarro y Rodrigo Vergara: Las uvas y el viento, una maraña de ramas a la que se puede acercar a oír música y grabaciones de aves.

HORARIOS: Ma. y mi., 11 AM a 6 PM. Ju. y vi., 11 AM a 9 PM. Sá., 12 PM a 9 PM. Do., 12 PM a 8 PM EDAD: Todo público ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.