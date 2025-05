Gratis: Una tarde para dibujar y beber con Gabriel Garvo y Fito Holloway

Esta semana el Barrio Arte —que reúne al barrio Lastarria, Bellas Artes, Parque Forestal y sus calles aledañas— ganó fuerza con el Festival Urbano, en el que destacados artistas, muralistas y músicos nacionales se tomaron sus calles.

Varias alianzas interesantes surgieron de ahí, como la que formó el Café Colmado con la galería de ilustración de calle Merced, Plop!. Juntos organizaron para este jueves la primera sesión de Dibujar y Beber (que se hará una vez al mes), un panorama gratuito (sólo se paga el consumo) en el que puede compartir una tarde dibujando y disfrutando algo rico para comer o beber junto a destacados ilustradores nacionales.

Partirá a las 7.30 PM en el segundo piso del Café Colmado, donde estará el ilustrador Gabriel Garvo (@gabrielgarvo), que se ha vuelto muy conocido por trabajar en las ilustraciones animadas de algunos videos de Pedropiedra, y Fito Holloway (@fitoholloway), uno de los socios fundadores de la Galería Plop!.

Ahí se dividirán en mesas de trabajo para, en un ambiente relajado, dibujar sobre un tema que pondrán al principio del encuentro.

Si no se quiere quedar abajo de la mesa le recomendamos ir temprano, porque la entrada es por orden de llegada. Si puede, lleve su propio croquis y lápices para ilustrar; si no tiene, no se preocupe, porque allá le prestarán algunos.

Ojo que tampoco es necesario ser un gran maestro de la ilustración para participar, porque con las ganas de dibujar es más que suficiente.

Aunque la entrada es gratis, para poder asistir tiene que consumir algo. Pida los croissants ($ 2.900 la porción), que pueden ser de chocolate o rellenos con ricotta de oveja, que es muy característica de este café. Acompáñelos con un "capuccino" ($ 1.600).

Ahora, si prefiere algo salado pida la "palta frita" ($ 2.900), que van rebosadas en panko y le llevarán hasta la mesa con una mayonesa de aceitunas. Para beber pida el schop de cerveza Yaquira ($ 2.500 los 300 cc).

ESTACIONAMIENTO: En Villavicencio 354, $ 1.200 la hora.