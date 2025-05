Gratis: Valparaíso se llena de documentales con Docs Barcelona

Desde el 2016 que se hace Docs Barcelona en Valparaíso, el festival de documentales de esa ciudad de España que todos los años aterriza en Chile y en Colombia.

La versión nacional se hará entre el miércoles 26 y el domingo 30 de septiembre, en cuatro salas del puerto: el Teatro Condell, la Cineteca de la U. Católica de Valpo, el Centro de Extensión de Duoc UC y Cine Planet.

Ahí, además de estrenar más de 20 películas de países como Perú, Argentina, Brasil, Dinamarca, Suecia, Alemania y Austria, también se hará una competencia nacional e internacional.

¿Los temas? Todos contingentes, como las luchas de las personas LGTB+ y el movimiento feminista.

¿Qué ver?

Una de ellas es el Silencio es un cuerpo que cae (2017), que darán el jueves 27, a las 9 PM, en el Teatro Condell (Condell 1585). La entrada costará $ 1.000.

Es un filme de la directora argentina Agustina Comedi que trata sobre Jaime, un hombre que grabó su vida en todo momento, incluso cuando estaba a punto de morir. Esto, para registrarle a su hija su verdadera identidad.

La cinta fue tan aplaudida que recibió varios premios, entre ellos al de Mejor Documental en el Festival de Cine de Lima, en Perú, y el mismo reconocimiento en el Festival de Cine Independiente de Cosquín, Argentina.

Otra que no te puedes perder es Dolphin Man (viernes 28, 9 PM), el primer largometraje del cineasta griego Lefteris Charitos, conocido por sus cintas 1821 y The Journey of Food.

Estrenado en 2017, en este filme verás la historia del buceador Jacques Mayol, el primero capaz de sumergirse más de 100 metros sin respiración artificial.

Es un retrato íntimo del también llamado "hombre delfín", para mostrar sus viajes nadando a pulmón de Japón a Europa e India y Bahamas, y su relación con la naturaleza.

Ojo, la darán en el Centro de Extensión Duoc UC, ubicado en Blanco 997 y tendrá entrada gratuita.

En tanto, el sábado 29 proyectarán en el Cine Planet (Av. Argentina 602) la cinta sobre la rapera sueca Silvana, la misma que ha dado que hablar con sus letras feministas y antiracistas.

El documental de las también suecas Mika Gustafson, Olivia Kastebring y Christina Tsiobanelis ha causado sensación en Dinamarca y Noruega, porque esta activista de la comunidad queer conquistó -desde el 2014- a los adolescentes.

También tiene entrada liberada.

