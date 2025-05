Gratis: Ver películas en un palacio viñamarino

Si estás en Viña del Mar, anota: todos los viernes y martes de febrero, a las 7 PM, están proyectando películas gratis en el renovado Museo de Artes decorativas Palacio Rioja.

Pregunte por la sala Aldo Francia, porque ahí hay cómodas butacas para sentarse a disfrutar.

Musical con Sinatra en acción

Si va el viernes 9, tendrá la oportunidad de ver un clásico de clásicos con Ellos y ellas (1955), el musical dirigido por Joseph Mankiewicz e inspirado en una obra de Broadway de 1950.

En el cinta verá a Marlon Brando, Frank Sinatra, Jean Simmons y Vivian Blaine, los dos primeros como gangsters y unos empedernidos apostadores de dados que intentarán conquistar a unas puritanas mujeres del ejército de salvación.

Como nunca verá a un Brando cantante y bailarín, junto a un ya experimentado Frank Sinatra que se luce con su voz al interpretar una buena cuota de canciones dentro de la trama que la llevó a estar nominada por cuatro categorías a los premios Óscar.

Comedias para reír y enamorarse

Siguiendo el orden cronológico, anota lo del martes 13. Si lo tuyo son las comedias románticas, esas con música de guitarras acústicas y voces simples que hablan del amor, esta es tu semana.

En Begin Again, Gretta (Keira Knightley) y su novio Dave (Adam Levine) viajan a Nueva York para cumplir el sueño de tener una carrera musical, sin embargo al resultar sólo él exitoso, Gretta ve como su relación se desgasta hasta que un día un productor la descubre y apuesta por ella.

¿Se quedarán juntos a pesar de los caminos los separan? Eso es algo para descubrir, en una cita para celebrar al amor y especial para calentar motores este 14 de febrero.

En la cinta escucharás las pegajosas canciones interpretadas por el mismo Adam Levine, vocalista de Maroon 5.

También en la línea de las comedias, para el viernes 16, la película encargada de entretener a los viñamarinos es La vuelta al mundo en 80 días(2004), una cinta estadounidense basada en la novela homónima de Julio Verne, y protagonizada por Jackie Chan, Steve Coogan y Cécile de France.

Tal como en el texto original, cuenta la historia de un inventor llamado Phileas Fogg, quien concentra todos sus esfuerzos para recorrer el mundo en sólo 80 días, tratando de convencer a la elite londinense que podrá lograrlo.

Es así cuando de sorpresa se encuentra con Lau Xing, un hombre que arranca de la policía y ve en este viaje la escapatoria perfecta para no ser apresado.

Ojo con las escenas de Turquía, con hilarantes pasajes junto a Arnold Schwarzenegger.

Un clásico del cine

Si eres de los que no has visto El mago de Oz, tienes una oportunidad el viernes 23 para ponerte al día con una cinta que es casi un tesoro de la humanidad. Dirigida por Victor Fleming (1939) por fin entenderás quién fue Judy Garland para el mundo del cine de los años 30, la que no obtuvo el éxito esperado ni recuperó la inversión hecha en su primer estreno.

Sin embargo con el tiempo, su logro fue tal que ganó dos categorías del los premios Óscar.

Ambientada en la misma época en la que fue filmada, la cinta muestra la tierra fantástica que nace cuando un tornado arrastra pueblos enteros.

Entrañables se vuelven los personajes como el espantapájaros, el león y el hombre de hojalata que ayudan a la protagonista, Dorothy Gale, en un mundo que a veces se vuelven adverso ante la presencia de brujas siempre antagónicas.

Jackie

Para finalizar este ciclo, el día martes 27, el Palacio Rioja proyectará la exitosa cinta del director chileno Pablo Larraín.

Protagonizada por Natalie Portman, la película muestra la vida de quien fuera la glamorosa primera dama estadounidense en plena Guerra Fría, Jacqueline Kennedy, enfocándose en un período particular de su vida: los días previos al asesinato de su marido, John F. Kennedy, ocurrido en 1963.