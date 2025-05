Guía con las calles que se cortan para hacer deportes en la franja Elige Vivir Sano

Desde que se inició la banda horaria deportiva, los parques, plazas, cerros y calles se vieron atiborradas de personas ejercitándose al aire libre, desde las 5 AM y hasta las 10 AM.

De hecho, fue tal el éxito que varios municipios decidieron cerrar algunas de sus vías (las más transitadas), para evitar el atochamiento y, así, mantener la distancia física exigida en este contexto de pandemia.

cierre de calles en Providencia la-tercera

Foto: Municipalidad de Providencia

La primera en subirse al carro fue Providencia, que el pasado 9 de abril anunció que dos de sus avenidas tendrían prohibido el paso de vehículos motorizados durante los fines de semana: Pocuro y Ricado Lyon.

Así, desde la fecha anterior comenzaron esta CicloRecreoVía que, en el caso de la primera calle va desde Antonio Varas a Tobalaba, es decir, más de 2k que puedes recorrer en bicicleta, patines, trotando o caminando.

En tanto, Ricardo Lyon se extiende por las pistas del poniente, entrePocuro y Nueva Providencia, para completar 1,5 k más.

Ojo, ambas pistas se cierran solo sábado y domingo, entre las 7 AM a 10 AM (no desde las 5 AM).

Franja Elige Vivir Sano en Vitacura y Recoleta

Ciclorecreovía Costanera Sur la-tercera

Foto: Municipalidad de Vitacura.

También se sumó Vitacura con dos calles. La primera es la pista poniente de Costanera Sur, entre Isabel Montt y Av. Presidente Riesco.

Esta CicloRecreVía también se cierra solo el fin de semana, de 7 AM a 10 AM, al igual que Av. Escrivá de Balaguer, entre Padre Hurtado Norte y la rotonda Carol Urzúa.

Asimismo, Recoleta también posibilitó más espacios para la distracción al aire libre, desde las 7 AM.

Desde mayo todos los sábados y domingos de fase 2 se cierra Av. Perú, desde Santos Dumont hasta Av. Valdivieso; y Av. Einstein, entre Recoleta y La Quintrala.

Ojo, la calle Cardenal José María Caro, en Santiago Centro, y la ciclorecreovía de Av. Andrés Bello, funcionaron solo hasta el domingo 9 de mayo. Luego, sus organizadores decidieron no continuar con la iniciativa hasta nuevo aviso, porque estaban sufriendo robos.