Heineken Secret LiveSet: El mejor after de Lollapalooza Chile 2019

Heineken Lolla 2019 after

Como ya es tradición, la música electrónica tiene más de un escenario completamente reservado para sus fanáticos en Lollapalooza 2019.

En ellos —donde años anteriores han pasado artistas de la talla de Skrillex, Calvin Harris y Marshmello— este año tocarán algunos de los mejores exponentes del momento, como Satori, Nicola Cruz, Steve Aoki y Tiësto.

En el festival sus shows sobre el escenario tienen una duración limitada y para sus fanáticos no es suficiente con una sola dosis de beats. Por eso, y porque “Lolla no termina en Lolla”, es que Heineken preparó el mejor after que Lollapalooza podría tener.

Serán dos fiestas post show que se harán los días viernes 29 y sábado 30 de marzo, en un icónico y secreto lugar de Santiago, que será informado por mensaje privado sólo a quienes ganen su entrada.

El viernes 29, luego de su presentación oficial en Lollapalooza Chile, será el holandés Satori (viernes, 8.45 PM en Aldea Verde Stage) quien sacará a relucir lo mejor de su tech house para encender la fiesta.

El sábado 30 será el turno de Booka Shade (sábado, 7.15 PM en Aldea Verde Stage), el dúo alemán de house que ya es un clásico de la escena musical electrónica de Frankfurt.

